ЦИрК, политика и рок-н-ролл. КПРФ оспорит решение комиссии по Грудинину в Верховном суде

Беспрецедентный случай за всю историю российского парламентаризма имели честь наблюдать журналисты на заседании Центризбиркома 21 марта. В обход действующего законодательства члены ЦИК РФ проголосовали против передачи депутатского мандата покойного нобелевского лауреата Алферова экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Зампред органа, ответственного за проведение выборов, Николай Булаев аргументировал свою позицию наличием у Грудинина на момент выборов депутатов Госдумы в 2016 году незакрытых иностранных счетов. Коммунисты же считают, что КПРФ имеет дело с банальной политической травлей их экс-кандидата в президенты, занявшего на выборах главы государства второе место и набравшего почти девять миллионов голосов.
«То, что произошло сегодня, — позорище, перечеркивающее даже элементарные завоевания, достигнутые страной! Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента и тычут пальцем, в том числе и ЦИКу. А он берет под козырек и начинает заниматься инсинуациями. Это первый такой прецедент за последние 25 лет», — возмущался по итогам заседания лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Как рассказали источники Daily Storm в КПРФ, после заседания Зюганов приехал в Государственную думу «черный как туча». Еще вечером вчерашнего дня Центризбирком стал вставлять палки в колеса коммунистам.
«Не пустили в итоге нашего адвоката Дмитрия Аграновского на заседание. С боем прорвались только адвокат Ирина Филатова и глава нашей юрслужбы Вадим Соловьев. Также пытались ограничить нас по присутствию депутатов. Прислали вчера под вечер сообщение, что слишком много у вас депутатов планируется на заседании, сократите их до двух-трех человек. Говорили, мол, протокольное мероприятие будет, столько народу не нужно в Центризбиркоме», — рассказал партийный собеседник.
Исходя из представленных Центризбиркомом доказательств, можно сделать вывод, что ведомство превысило свои должностные полномочия и нарушило закон «О статусе депутата», в соответствии с которым решение о передаче мандата принимает уполномоченный орган партии, в данном случае таковым являлся Президиум ЦК КПРФ. Все, что оставалось сделать Центризбиркому, — передать освободившийся мандат Алферова — Грудинину.
Однако впервые за все время существования Российской Федерации ЦИК РФ нарушил процедуру и решил детально разобраться, кому и что передает, присвоив себе контрольные и надзорные полномочия (такой вывод можно сделать из выступления члена ЦИКа Бориса Эбзеева).
«Грудинин при регистрации кандидатом в депутаты Госдумы [в мае 2016 года] писал, что у него нет зарубежных счетов. ЦИК, не имея возможности проверить это, регистрирует его, однако когда информацию проверяет ФНС, то она находит иностранные счета, которые были закрыты только 18 августа. Лично я при наличии таких документов не могу поддержать решение КПРФ. Человек, имевший иностранные финансовые счета при регистрации кандидатом, не может быть депутатом Госдумы», — прокомментировал решение Центризбиркома его заместитель председателя Николай Булаев.
В соответствии с федеральным законом «О выборах депутатов Государственной думы» решение о том, кому передается освободившийся мандат, принимает «коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии», то есть в данном случае Президиум ЦК КПРФ. После партийного решения «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному указанным органом политической партии». Все, больше Центризбирком ничего более не делает. Всеми возможными нарушениями должны заниматься надзорные органы прокуратуры. Однако, по всей видимости, закон для ЦИКа не указ.
Не был учтен и тот факт, что в данный момент Павел Грудинин оспаривает подобную информацию в судах. Нет судебных решений, а значит, нет и доказательств достоверности приведенных данных, которые на публику почему-то в Центризбиркоме не показывают.
Не помог Грудинину не только закон, но и даже внушительная бригада парламентариев во главе с Геннадием Зюгановым, приехавших морально поддержать своего товарища. На заседании присутствовали кандидат в президенты от КПРФ на выборах в 2004 году, депутат Николай Харитонов, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Светлана Савицкая, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, глава московского отделения КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин, зампреды ЦК КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, первый зампрокурора города Москвы в 1995-2003 годах Юрий Синельщиков и глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
Перед голосованием членов Центризбиркома экс-кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2004 года, член президиума партии коммунистов Николай Харитонов попросил у Николая Булаева две минуты, чтобы задать вопрос и получить ответ. Зампред ЦИК такой возможности ему не дал, из-за чего получилась довольно интересная словесная потасовка, которую вы можете увидеть на видео ниже.
Daily Storm после заседания пообщался с Николаем Харитоновым, который рассказал, что именно он хотел спросить у комиссии.
«Если Грудинин допустил такие серьезные нарушения, тогда как рассматривать его участие в президентских выборах в 2018 году? Куда вы смотрели? Это что, получается, что выборы надо считать недействительными?! Вот что я хотел спросить! Если вся его регистрация прошла с нарушениями, а сегодня вы ему, кандидату в депутаты с пассивным правом, не даете зайти в Думу, тогда почему вы его допустили до участия в дважды серьезнейшей избирательной кампании президента? Получается, что вас всех надо разогнать, а выборы признать недействительными», — возмутился Харитонов.
Политик также напомнил, что он был депутатом Государственной думы всех созывов и еще одного созыва народных депутатов РСФСР, защищал Верховный Совет в 1993 году, пережил и участвовал «во всех тучах, революциях и переворотах». А потому происходящее на заседании Николай Харитонов назвал не иначе как цирком, в котором участвовали его когда-то коллеги по парламенту.
«На этих членов комиссии просто забавно мне было смотреть! Когда твой коллега столько лет… Я прошу у Булаева дать мне две минуты, а он не дает. Что это такое?! Не думаю, что они с утра до вечера заседают, устают и падают с ног. Чушь собачья! Я не удовлетворен. Это ненормальное явление. Их просто надо разогнать, если Грудинин такой-сякой и был допущен до выборов президента», — говорит экс-кандидат в президенты — 2004 от КПРФ Николай Харитонов.
Этим же вопросом задался и член президиума ЦК КПРФ, главный политтехнолог партии Сергей Обухов.
«Сопоставляя споры, которые шли во времена президентской кампании, а теперь начались по новой, возникает один очень любопытный вопрос: Грудинин с незакрытыми иностранными счетами имел право баллотироваться на пост президента, а Грудинин с закрытыми иностранными счетами не имеет права получить мандат депутата Госдумы?» — ехидно удивляется Обухов в беседе с Daily Storm.
Согласно последним замерам фонда «Общественное мнение», если выборы президента состоялись бы завтра, то Павел Грудинин снова занял бы второе место. Более того, год назад за него готовы были проголосовать 6% опрошенных (в итоге — 11,77%), а на конец февраля 2019 года — уже 11%. Получается, что даже по данным опросов его рейтинг вырос почти в два раза за 12 месяцев, несмотря на информационную атаку в СМИ, а также многочисленные налоговые проверки его Совхоза имени Ленина и не менее многочисленные суды с пайщиками, дольщиками, партнерами по бизнесу и даже с бывшей женой.
Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в разговоре с Daily Storm выразил уверенность, что произошедшее в Центризбиркоме было заранее «срежиссированной» пьесой, где роли каждого давно распределены.
«Зампред Центризбиркома Николай Булаев, как опытный «худрук», вел дело к запланированному финалу. Кстати, председатель ЦИК Элла Памфилова отсутствовала из-за «краткосрочного отпуска». Решили поберечь ее репутацию?» — сделал нетривиальный вывод Афонин.
В юридической службе ЦК КПРФ Daily Storm подтвердили, что готовят иск в Верховный суд, собираясь оспорить незаконное решение Центризбиркома. Подать в суд планируют уже утром 22 марта.