ЦИрК, политика и рок-н-ролл. КПРФ оспорит решение комиссии по Грудинину в Верховном суде

Как рассказали источники Daily Storm в КПРФ, после заседания Зюганов приехал в Государственную думу «черный как туча». Еще вечером вчерашнего дня Центризбирком стал вставлять палки в колеса коммунистам.

«Не пустили в итоге нашего адвоката Дмитрия Аграновского на заседание. С боем прорвались только адвокат Ирина Филатова и глава нашей юрслужбы Вадим Соловьев. Также пытались ограничить нас по присутствию депутатов. Прислали вчера под вечер сообщение, что слишком много у вас депутатов планируется на заседании, сократите их до двух-трех человек. Говорили, мол, протокольное мероприятие будет, столько народу не нужно в Центризбиркоме», — рассказал партийный собеседник.





Исходя из представленных Центризбиркомом доказательств, можно сделать вывод, что ведомство превысило свои должностные полномочия и нарушило закон «О статусе депутата», в соответствии с которым решение о передаче мандата принимает уполномоченный орган партии, в данном случае таковым являлся Президиум ЦК КПРФ. Все, что оставалось сделать Центризбиркому, — передать освободившийся мандат Алферова — Грудинину.

Однако впервые за все время существования Российской Федерации ЦИК РФ нарушил процедуру и решил детально разобраться, кому и что передает, присвоив себе контрольные и надзорные полномочия (такой вывод можно сделать из выступления члена ЦИКа Бориса Эбзеева).