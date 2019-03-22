«Будем преодолевать вето!» Госдума и Совфед не нашли компромисса по запрету хостелов

Как рассказала Daily Storm глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, в понедельник на заседании согласительной комиссии депутаты будут настаивать, чтобы закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов вступил в силу с 1 июля 2019 года. По ее словам, у бизнеса было достаточно времени, чтобы подготовиться к такому развитию событий. Если представители Совета Федерации с этим предложением не согласятся, то депутаты пойдут на преодоление вето верхней палаты. Сенаторы заявили Daily Storm, что также считают свою позицию правильной и уже подготовили поправки, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года.
«Мы приняли решение, чтобы отложить действие закона на трехмесячный срок. Хотя на самом деле говорить о том, что мы не дали представителям бизнеса время на подготовку, очень странно, так как в первом чтении законопроект был принят четыре года назад. Поэтому за этот срок предприниматели неоднократно могли перевести свои помещения из жилого фонда в нежилой или рассмотреть для себя другие варианты», — сообщила Галина Хованская.
По ее словам, поэтому сегодня ей смешно слышать аргументы о том, что Госдума приняла этот закон слишком быстро. «Я трижды переносила срок второго чтения, идя навстречу пожеланиям бизнесменов, которые работают в неправовом поле. Я говорю об этом более сдержанно, а в моем окружении говорят: почему депутаты соглашаются на то, чтобы те, кто работает с нарушением законодательства, эту работу продолжали?» — пояснила депутат, подчеркнув, что три фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — из-за этого создание согласительной комиссии не поддержали.
Хованская отметила, что позиция Совфеда и его готовность поддержать предложение Госдумы о переносе срока вступления закона в силу на 1 июля ей неизвестна. «Мы это узнаем только в понедельник. Если они с нами согласятся — хорошо, если нет, то мы преодолеваем вето сенаторов», — заявила она.
Совет Федерации отклонил законопроект Госдумы на заседании 13 марта, предложив создать согласительную комиссию и на год отсрочить его вступление в силу. Это поддержала глава верхней палаты Валентина Матвиенко.
«Мы не оспариваем необходимость принятия этого закона. Мы только просим об одном — о создании согласительной комиссии, чтобы написать, что этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность закрыть этот бизнес цивилизованно, уволить людей, может быть, переоформить жилое помещение в нежилое, может быть, изменить структуру бизнеса. Мы — государство, мы ответственны…. Поэтому вы по сути скажите, почему вы возражаете против того, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года? В чем здесь проблема?» — обратилась она к Хованской, которая присутствовала на заседании СФ.
Позицию спикера разделили другие сенаторы. «Данный закон вызвал резко негативную реакцию в Крыму. Вот буквально два или три дня идет самое горячее обсуждение. По нашему мнению, вообще такие законы фактически во многом перечеркивают все наши заявления о малом, среднем бизнесе», — заявил сенатор Сергей Цеков.
«Очевидны выпадающие доходы в субъектах Федерации. И второе — закон принимается общим порядком, то есть прямо буквально после нашего голосования, а в 2019 году компенсация выпадающих доходов субъектов Федерации не предусмотрена. Поэтому как минимум надо переносить на январь 2020 года», — отметил его коллега Сергей Рябухин.
Аргументы депутата о том, что сейчас этот вид гостиничного бизнеса работает с нарушением Гражданского, Жилищного и Налогового кодексов сенаторы не услышали, как и то, что законопроект был внесен в Госдуму еще четыре года назад. Во всяком случае, никак на них не отреагировали. В итоге Совет Федерации создал согласительную комиссию.
Как пояснила Daily Storm вошедшая в ее состав зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам СФ Елена Перминова, сенаторы подготовили поправки к законопроекту, в соответствии с которыми он вступает в силу с 1 января 2020 года.
«Позиция Совета Федерации была высказана на заседании. Ее суть в том, что закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Мы подготовили поправки, как раз касающиеся тех замечаний, которые прозвучали на заседании. В понедельник у нас будет первое заседание комиссии, на котором мы выслушаем мнение депутатов и выскажем свою точку зрения», — пояснила сенатор, отметив, что на данный момент верхняя палата остается при своей позиции.
В нынешней редакции законопроектом устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В случае его принятия создавать гостиницу
или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.
Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами пожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.