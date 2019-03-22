«Будем преодолевать вето!» Госдума и Совфед не нашли компромисса по запрету хостелов

Как рассказала Daily Storm глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, в понедельник на заседании согласительной комиссии депутаты будут настаивать, чтобы закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов вступил в силу с 1 июля 2019 года. По ее словам, у бизнеса было достаточно времени, чтобы подготовиться к такому развитию событий. Если представители Совета Федерации с этим предложением не согласятся, то депутаты пойдут на преодоление вето верхней палаты. Сенаторы заявили Daily Storm, что также считают свою позицию правильной и уже подготовили поправки, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года.





«Мы приняли решение, чтобы отложить действие закона на трехмесячный срок. Хотя на самом деле говорить о том, что мы не дали представителям бизнеса время на подготовку, очень странно, так как в первом чтении законопроект был принят четыре года назад. Поэтому за этот срок предприниматели неоднократно могли перевести свои помещения из жилого фонда в нежилой или рассмотреть для себя другие варианты», — сообщила Галина Хованская.





По ее словам, поэтому сегодня ей смешно слышать аргументы о том, что Госдума приняла этот закон слишком быстро. «Я трижды переносила срок второго чтения, идя навстречу пожеланиям бизнесменов, которые работают в неправовом поле. Я говорю об этом более сдержанно, а в моем окружении говорят: почему депутаты соглашаются на то, чтобы те, кто работает с нарушением законодательства, эту работу продолжали?» — пояснила депутат, подчеркнув, что три фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — из-за этого создание согласительной комиссии не поддержали.





Хованская отметила, что позиция Совфеда и его готовность поддержать предложение Госдумы о переносе срока вступления закона в силу на 1 июля ей неизвестна. «Мы это узнаем только в понедельник. Если они с нами согласятся — хорошо, если нет, то мы преодолеваем вето сенаторов», — заявила она.