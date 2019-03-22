«У вас несчастные случаи на стройке были?» Нарусова и Навальный поддержали Грудинина и КПРФ в споре с Центризбиркомом

Юридический отдел ЦК КПРФ подал иск в Верховный суд с целью признать незаконным решение Центризбиркома, который отказался передавать депутатский мандат академика Жореса Алферова директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Позицию партии поддержали известный оппозиционер Алексей Навальный и сенатор Совета Федерации, мать Ксении Собчак — Людмила Нарусова. По их мнению, решение Центризбиркома было незаконным, что очевидно всем и каждому.

Коммунисты убеждены, что отказ ЦИКа передать мандат Грудинину в соответствии с решением Президиума ЦК КПРФ является незаконным и выходит за рамки компетенции ведомства. Как заявили Daily Storm партийные юристы, их главная претензия: Центризбирком занимается политикой, а не своим делом. Напомним, что, обосновывая решение, зампред комиссии Николай Булаев указал на наличие незакрытых иностранных счетов у Грудинина на момент выборов в Государственную думу в 2016 году.