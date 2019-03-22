«У вас несчастные случаи на стройке были?» Нарусова и Навальный поддержали Грудинина и КПРФ в споре с Центризбиркомом

Юридический отдел ЦК КПРФ подал иск в Верховный суд с целью признать незаконным решение Центризбиркома, который отказался передавать депутатский мандат академика Жореса Алферова директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Позицию партии поддержали известный оппозиционер Алексей Навальный и сенатор Совета Федерации, мать Ксении Собчак — Людмила Нарусова. По их мнению, решение Центризбиркома было незаконным, что очевидно всем и каждому.
Коммунисты убеждены, что отказ ЦИКа передать мандат Грудинину в соответствии с решением Президиума ЦК КПРФ является незаконным и выходит за рамки компетенции ведомства. Как заявили Daily Storm партийные юристы, их главная претензия: Центризбирком занимается политикой, а не своим делом. Напомним, что, обосновывая решение, зампред комиссии Николай Булаев указал на наличие незакрытых иностранных счетов у Грудинина на момент выборов в Государственную думу в 2016 году.
«Рассматривать какие-то претензии к тому или иному кандидату — это не их функция. Тем более что в законе четко написано, что в случае получения мандата такую претензию к нему может предъявить только Государственная дума. Там есть своя комиссия, которая может поднять данный вопрос, а Грудинин сможет представить документы в свою защиту. Здесь же ЦИК помахал какими-то бумажками, неизвестно откуда взявшимися, которые нам в руки не дают и даже никто не показывает. Но оно нам и не нужно, поскольку в данном случае это вообще не предмет для рассмотрения», — излагает позицию партии глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
Поскольку сразу после заседания в Центральной избирательной комиссии заявили, что у КПРФ истек срок самостоятельного решения по мандату, ЦИК берет на себя данные полномочия. Первый кандидат в депутатское кресло, на котором остановился Центризбирком, — глава фракции коммунистов в Красноярском законодательном собрании Петр Медведев. Впрочем, он уже заявил журналистам, что согласится взять мандат только в том случае, если получит одобрение Президиума ЦК КПРФ.
В КПРФ Daily Storm рассказали, что вместе с судебным иском направили в Верховный суд ходатайство о приостановлении работы Центризбиркома касательно передачи депутатского мандата до момента рассмотрения дела в суде.
«Если суд вынесет решение в нашу пользу, то решение Центризбиркома будет недействительным. Ежели ЦИК начнет активничать до рассмотрения дела в Верховном суде и передаст мандат раньше, чем состоится заседание, придется еще раз отменять эту процедуру и постановление ЦИКа. Будем подавать дополнительные иски», — объяснил Соловьев.
Пикантности к ситуации добавляет еще и тот факт, что за всю 25-летнюю историю российского парламентаризма не было ни одного случая, чтобы Центризбирком отказался отдавать освободившийся мандат тому кандидату, на которого в соответствии с законом указал руководящий орган политической партии.
«Вчера, когда иск составлял, вспомнился фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Помните, когда мордоворот, которому 15 суток дали, пришел на стройку и спрашивает у Шурика: «У вас несчастные случаи на стройке были?» Тот говорит: «Нет, пока не было». А в ответ: «Будут». Вот мы примерно в такой же ситуации вчера были», — сыронизировал главный юрист ЦК КПРФ.
Примечательно, что Павел Грудинин и КПРФ получили поддержку оттуда, откуда, казалось бы, ждать ее не следовало. Решение Центризбиркома не передавать депутатский мандат Грудинину раскритиковали оппозиционер Алексей Навальный и сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова.
В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Нарусова заявила, что властям не нужен депутат Госдумы Павел Грудинин, поскольку он молодой и харизматичный политик, который может сделать КПРФ более агрессивной и боеспособной партией. По мнению сенатора, наличие экс-кандидата в президенты от КПРФ в парламенте «может эту тишь и благодать взорвать».
«Это абсолютно чистое в смысле выигрыша судебное дело… Воля партии взять из этого списка не только следующего — 26-й, и брать 27-го — но и того, кого партия считает нужным», — сказала Людмила Нарусова.
Свои пять копеек в тему вставил и Алексей Навальный. В трансляции YouTube-канала «НАВАЛЬНЫЙ LIVE» оппозиционер выразил соболезнования со смертью нобелевского лауреата — «замечательного Жореса Алферова» — и признал право КПРФ в соответствии с законом передать его мандат экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.
«Это их мандаты. Алферов умер, значит, по закону КПРФ должны решить, кому уходит этот мандат. Только они, и никто другой», — сказал Навальный.
На это же, к слову, давят и юристы КПРФ. В соответствии с федеральным законом «О выборах депутатов Государственной думы» решение о том, кому передается освободившийся мандат, принимает «коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии», то есть в данном случае Президиум ЦК КПРФ. После партийного решения «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному указанным органом политической партии». Никаких иных функций в данной процедуре за Центризбиркомом не закреплено.
«Зюганов, я не иронизирую, обратился за поддержкой, — продолжил Навальный. — Я, безусловно, поддерживаю и его, и Грудинина в этой ситуации. Любой человек, за кого бы вы ни голосовали, мы все должны возмутиться, потому что получается, что выборы обессмысливаются! У них список, они получили столько-то процентов, а потом какой-то хмырь из ЦИКа сидит и говорит: «Ой, не, ну вот этот, у него усы какие-то слишком пушистые. Нельзя его, давайте нам другого какого-то». Они не имеют права это делать. Как и просил Геннадий Андреевич Зюганов, я выражаю свою поддержку ему и всем остальным».
Оппозиционер также призвал коммунистов вести себя более агрессивно. В частности, предложил устроить забастовку и не ходить на заседания Государственной думы хотя бы в течение недели.
Напомним, что 21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.
В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России и использовались другие иностранные финансовые инструменты. Коммунисты же настаивают, что Центризбирком лезет не в свое дело и тем самым нарушает норму закона, по которой руководство партии решает, кто получит освободившийся мандат.
В феврале Павла Грудинина лишили депутатского мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья, где расположен его совхоз. Это было сделано на основании представления прокуратуры, якобы обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства, — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Грудинина избрали главой Совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,82% голосов.