«За базар отвечаем»: Чубайс отчитался о финансовых успехах РОСНАНО

Госкорпорация «РОСНАНО» отчиталась о десятилетии своего существования. По словам председателя правления компании Анатолия Чубайса, компания вернула государству в виде налогов вложенные в ее создание деньги —130 миллиардов рублей. Это не все деньги налогоплательщиков, которые утонули в наноиндустрии, были и кредиты от госбанков и прямые инвестиции. СМИ оценивают инвестиции государства в РОСНАНО более чем в 330 миллиардов рублей.

Без шуток





По итогам 2018 года РОСНАНО выплатила дивиденды своему единственному акционеру — Росимуществу — 550 миллионов рублей. А в конце 2017 года было выплачено 537,5 миллиона рублей.





Результаты наноиндустрии пока рано сравнивать с показателями настоящих кормильцев российского бюджета — нефтяных гигантов. Но и смеяться над деятельностью «главных инноваторов» тоже не стоит. Чубайс сегодня отчитался о том, что чистая прибыль его детища составила в 2018 году 5,6 миллиарда рублей. Опять же «не фонтан», но и не «бездонный колодец».





СМИ регулярно пишут об убытках РОСНАНО, компанию не устают высмеивать и иронизировать на тему наноразмерности. Однако, по словам самого Чубайса, у РОСНАНО за все время было всего 10 провальных проектов. Однако почти все из них оказались на виду, в отличие от успешных стартапов.





Среди действительно успешных проектов выделяется компания «Хевел», создающая солнечные панели с КПД 23%. Технологию сначала купили у «Реновы», но модернизировали и сейчас продают панели в Казахстан. В России солнечная энергетика приживается плохо, уж очень дешевы ископаемые аналоги.





На начальной стадии еще и проект по ветровой энергетике. На нее у РОСНАНО тоже большие планы, уже запущено производство башен для гигантских ветряков. Рассказывая об этом, Чубайс вспомнил прогнозы о провале, который предсказывали ветроэнергетике.