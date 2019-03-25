«За базар отвечаем»: Чубайс отчитался о финансовых успехах РОСНАНО

Госкорпорация «РОСНАНО» отчиталась о десятилетии своего существования. По словам председателя правления компании Анатолия Чубайса, компания вернула государству в виде налогов вложенные в ее создание деньги —130 миллиардов рублей. Это не все деньги налогоплательщиков, которые утонули в наноиндустрии, были и кредиты от госбанков и прямые инвестиции. СМИ оценивают инвестиции государства в РОСНАНО более чем в 330 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года РОСНАНО выплатила дивиденды своему единственному акционеру — Росимуществу — 550 миллионов рублей. А в конце 2017 года было выплачено 537,5 миллиона рублей.
Результаты наноиндустрии пока рано сравнивать с показателями настоящих кормильцев российского бюджета — нефтяных гигантов. Но и смеяться над деятельностью «главных инноваторов» тоже не стоит. Чубайс сегодня отчитался о том, что чистая прибыль его детища составила в 2018 году 5,6 миллиарда рублей. Опять же «не фонтан», но и не «бездонный колодец».
СМИ регулярно пишут об убытках РОСНАНО, компанию не устают высмеивать и иронизировать на тему наноразмерности. Однако, по словам самого Чубайса, у РОСНАНО за все время было всего 10 провальных проектов. Однако почти все из них оказались на виду, в отличие от успешных стартапов.
Среди действительно успешных проектов выделяется компания «Хевел», создающая солнечные панели с КПД 23%. Технологию сначала купили у «Реновы», но модернизировали и сейчас продают панели в Казахстан. В России солнечная энергетика приживается плохо, уж очень дешевы ископаемые аналоги.
На начальной стадии еще и проект по ветровой энергетике. На нее у РОСНАНО тоже большие планы, уже запущено производство башен для гигантских ветряков. Рассказывая об этом, Чубайс вспомнил прогнозы о провале, который предсказывали ветроэнергетике.
«Что? Ветер в России? Только в карманах? Не только в карманах, мы за базар отвечаем», — экспрессивно прокомментировал Чубайс.
Сам Чубайс отмечает производителей искусственных сапфиров, компанию «Монокристалл». По словам главного роснановца, этот ставропольский завод «держит» 40% мирового рынка. По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году компания продала сапфиров более чем на три миллиарда рублей, получив чистой прибыли на 180 миллионов.
Несмотря на все успехи РОСНАНО, больше всего широкой общественности компания запомнилась громкими скандалами. Daily Storm вспомнил самые резонансные истории.
В 2008 году РОСНАНО вложилась в биомедицинский проект в «Нано Каскад». В особой экономической зоне «Дубна» планировали создать технологию для очистки крови. Прибор мог помочь пациентам с сердечной недостаточностью и атеросклерозом, разумеется, аналогов этому чуду техники нет в мире. Еще не выпущенный прибор начали продвигать среди американских инвесторов. Реализовать проект рассчитывали за пять лет, общий бюджет — более 2,5 миллиарда рублей.
В 2015 году Фонд развития промышленности (ФРП) одолжил «Нано Каскаду» более 300 миллионов рублей. Тогда же якобы был сдан один из трех производственных блоков. На недостроенное предприятие водили экскурсии, там же проводили выездные заседания подмосковные чиновники. В конце 2017 года СМИ сообщили, что «Нано Каскад» не оправдал вложенных средств, ведь компании так и не удалось найти инвестора.
А уже в 2018-м на компанию посыпались иски. Сначала свое потребовал ФРП, а затем РОСНАНО решила потребовать 2,9 миллиарда.
А вот в 2017 году в суд вызывали самого Чубайса, правда, в качестве свидетеля. Экс-глава РОСНАНО Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров обвинялись в растрате более 226 миллионов рублей. В деле фигурировал также и бывший замглавы корпорации Андрей Малышев, однако он успел покинуть Россию и был объявлен в безрезультатный международный розыск.
По версии следствия, в далеком 2008-м Понуров обеспечил победу фирме Меламеда в тендере на оказание консультационных услуг РОСНАНО. А бывший замглавы компании Малышев подписал договор.
В феврале 2018 года обвиняемые были отпущены из-под домашнего ареста. В суд не поступало ходатайств о его продлении, и с Понурова и Меламеда просто сняли «электронные браслеты», а вместе с ними и все ограничения свободы.
Едва не обанкротилась новосибирская дочка РОСНАНО «Лиотех» — крупнейший в России производитель литийионых аккумуляторов. В этот раз РОСНАНО оказалась не только владельцем убыточного предприятия, но и основным кредитором. «Лиотех» должен «матери» почти 10 миллиардов рублей. В последний момент удалось пойти на мировую, не последнюю роль в этом сыграло управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Спасением для «Лиотеха» во многом становится стремление многих городов России, в частности Москвы, перейти на электрические автобусы. Такой транспорт нуждается в емких батарейках и с учетом тренда на импортозамещение не может обойтись без российских комплектующих.
В целом, ни «хоронить» РОСНАНО, ни спешить вкладываться в акции ее «дочек» нет смысла. Сам Анатолий Чубайс говорит, что компания может работать только за счет «длинных инвестиций» на 7-10 лет. Сейчас госкорпорация прошла только прошла первую десятилетку и пережила тяжелые кризисы. Чубайс отдельно замечает, что инновационную отрасль в России пришлось создавать практически с нуля, как бы намекая на поблажки со стороны взыскательных критиков.