Мертвые избиратели, самолеты со спецслужбами США и Порошенко в космосе. Ждать ли майдана 3.0?

Глава МВД пока еще остается в команде Петра Порошенко и, видимо, будет пытаться препятствовать реализации сценария майдана, который в нынешних условиях весьма вероятен. Впрочем, говорить об этом наверняка, пожалуй, не стоит, часть украинских олигархов уже списала со счетов действующего президента. Не случайно украинские СМИ открыто пишут о поддержке фаворита кампании Владимира Зеленского влиятельным миллиардером Игорем Коломойским.





По данным последнего соцопроса, который на прошлой неделе провел Киевский международный институт социологии, за актера готовы проголосовать 32,1% граждан Украины. В то время как отдать свои голоса Петру Порошенко хотят 17,1%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 12,5%, кандидату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 10,4%, а главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко — 6,9%. Напомним, что всего в выборах будут участвовать 39 кандидатов.





О том, что власть Порошенко рассыпается, как песок, говорит визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера оппозиционной партии «За жизнь» Виктора Медведчука. Они были обвинены в госизмене, после того как встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, проведя переговоры о продлении договора по транзиту газа через страну и снижению цены голубого топлива для самой Незалежной. Москва дала понять, что готова на это пойти, но после выборов.





На рейтинг Бойко пока этот визит не повлиял, но очевидно, что это можно расценивать как знак готовности России начать диалог с любым кандидатом, который будет к нему готов, но не с Порошенко.





Не жалуют президента Украины и другие участники избирательной гонки. «Порошенко живет в космосе. Он искренне считает себя самым лучшим и самым эффективным президентом. В прошлом году на голубом глазу заявил, что под его руководством на Украине успешно завершены 144 реформы. Вы их почувствовали?», – заявил в интервью изданию LIGA.net кандидат от партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко, убежденный, что страну должен возглавить другой человек.