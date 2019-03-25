Мертвые избиратели, самолеты со спецслужбами США и Порошенко в космосе. Ждать ли майдана 3.0?

В интернете появилась информация о том, что на Украину для контроля подсчета голосов на президентских выборах прилетели четыре рейса с американскими военными и чиновниками Госдепартамента. Они должны проконтролировать ход голосования и его последствия в случае, если Петр Порошенко не будет избран на второй срок. Вероятность такого сценария очень высока, хотя американцы заинтересованы в победе действующего президента. Однако на сегодня фаворитом кампании является актер и комик Владимир Зеленский, который обходит Порошенко по всем опросам. Эксперты считают, что пока предсказать победителя кампании очень сложно, но, скорее всего, транзит власти все-таки состоится.
До дня голосования — 31 марта — на выборах президента Украины остается меньше недели. Предвыборные страсти в стране кипят. Причиной тому стал раскол внутри групп влияния, которые больше не хотят поддерживать Петра Порошенко, из-за возможного поражения которого расстраиваются не только в США, но и в Европе. Послы G7 в минувшую пятницу написали официальное письмо в адрес главы МВД страны Арсена Авакова, в котором они выражают беспокойство по поводу вероятного срыва выборов. Сам Аваков заявил, что его попросили обеспечить честную и открытую процедуру предстоящего голосования.
Глава МВД пока еще остается в команде Петра Порошенко и, видимо, будет пытаться препятствовать реализации сценария майдана, который в нынешних условиях весьма вероятен. Впрочем, говорить об этом наверняка, пожалуй, не стоит, часть украинских олигархов уже списала со счетов действующего президента. Не случайно украинские СМИ открыто пишут о поддержке фаворита кампании Владимира Зеленского влиятельным миллиардером Игорем Коломойским.
По данным последнего соцопроса, который на прошлой неделе провел Киевский международный институт социологии, за актера готовы проголосовать 32,1% граждан Украины. В то время как отдать свои голоса Петру Порошенко хотят 17,1%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 12,5%, кандидату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 10,4%, а главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко — 6,9%. Напомним, что всего в выборах будут участвовать 39 кандидатов.
О том, что власть Порошенко рассыпается, как песок, говорит визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера оппозиционной партии «За жизнь» Виктора Медведчука. Они были обвинены в госизмене, после того как встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, проведя переговоры о продлении договора по транзиту газа через страну и снижению цены голубого топлива для самой Незалежной. Москва дала понять, что готова на это пойти, но после выборов.
На рейтинг Бойко пока этот визит не повлиял, но очевидно, что это можно расценивать как знак готовности России начать диалог с любым кандидатом, который будет к нему готов, но не с Порошенко.
Не жалуют президента Украины и другие участники избирательной гонки. «Порошенко живет в космосе. Он искренне считает себя самым лучшим и самым эффективным президентом. В прошлом году на голубом глазу заявил, что под его руководством на Украине успешно завершены 144 реформы. Вы их почувствовали?», – заявил в интервью изданию LIGA.net кандидат от партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко, убежденный, что страну должен возглавить другой человек.
Тем временем пока еще действующий президент Украины пытается удержать власть любыми способами. Украинские СМИ сообщили о массовой подготовке фальсификаций. Так, информационный портал Strana.ua сообщает, что «резерв» для Порошенко составляет порядка 200 тысяч голосов умерших на неконтролируемых территориях Донбасса.
«Страна» обнаружила яркие примеры наличия таких «мертвых душ». На портале Государственного реестра избирателей мы нашли числящихся живыми людей, о смерти которых всем хорошо известно. В реестре избирателей — Гиви и Захарченко… Например, в реестр избирателей включен житель Иловайска Михаил Толстых. Это командир батальона сепаратистов «Сомали» с позывным Гиви, который погиб в Макеевке 8 февраля 2017 года», — сообщают журналисты.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашникв допускает дестабилизацию в стране, вплоть до нового майдана.
«Возможно все. Конечно, народ уже устал от майданов, но надо учитывать, что за Зеленским стоит известный провокатор Коломойский, который способен вместе с Юлией Тимошенко, вывести людей на улицы и устроить беспорядки, которые могут привести
к человеческим жертвам», — говорит парламентарий.
Калашников согласен с тем, что встреча Юрия Бойко и лидера оппозиционной партии «За жизнь» Виктора Медведчука с Дмитрием Медведевым не случайна и показательна для украинских политиков, которым дали понять о возможности конструктивного диалога с Москвой.
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также называет ситуацию в стране напряженной и непростой.
«Ситуация напряженная и в значительной мере непрогнозируемая. Шансы у тройки лидеров по-прежнему высокие. Самые большие на прохождение во второй тур они у Зеленского, на втором месте, пожалуй, Порошенко и несколько меньше [шансов] у Тимошенко. Хотя эти кандидаты в рейтинге стоят очень близко, но учитывая админ ресурс и массовые фальсификации, то преимущество у Порошенко», — рассуждает эксперт, предполагающий нарастание накала напряженности.
Аналогичного мнения придерживается замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.«В первом туре Зеленский вряд ли победит, поэтому пока сложно сказать: станет ли он новым президентом Украины и как будут развиваться события. Кто станет его соперником во втором туре и какова будет его логика», — отмечает Макаркин, не верящий, что Москва сможет повлиять на исход голосования с помощью одного транзита газа, так как помимо этого есть и много других факторов.