Домохозяйка вместо ветерана чеченской кампании. Как ЛДПР обошла «Единую Россию» на выборах в Иркутской области?

Выборы мэра в четвертом по численности городе Иркутской области Усть-Илимске обернулись для «Единой России» очередным провалом. Уверенную победу над кандидатом от партии власти одержала молодая либерал-демократка — 28-летняя помощница депутата Госдумы Андрея Лугового Анна Щекина. По итогам подсчета она заняла первую строчку с результатом 43,85% голосов избирателей, в то время как председатель городской думы Усть-Илимска, единоросс Сергей Зацепин стал вторым с результатом 37,34%. Интересно, что количество недействительных бюллетеней оказалось на третьей ступени пьедестала — 10,49%. В ЛДПР посчитали, что основной причиной такого расклада стал высокий рейтинг ее лидера, Владимира Жириновского. В КПРФ напомнили, что с выборов сняли поддержанного ими кандидата. Эксперты же намекнули на внутрипартийный кризис «Единой России» не только в Иркутской области, но и в целом по стране.





Совокупность закономерных случайностей





Дозвониться до новоиспеченного мэра Анны Щекиной Daily Storm так и не удалось — на звонки она не отвечала, сообщения игнорировала. Не удалось добиться комментария и от депутата Государственной думы Андрея Лугового, у которого та работает помощником. Единственный, кто согласился с нами поговорить, — второй в партийной иерархии человек после Владимира Жириновского, первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.





Он сообщил, что партия не собирается оставлять молодую Щекину на произвол судьбы и максимально поможет ей на новом месте работы. При посредничестве ЛДПР будет сформирована команда, компетентная в хозяйственных и управленческих вопросах.