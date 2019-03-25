Домохозяйка вместо ветерана чеченской кампании. Как ЛДПР обошла «Единую Россию» на выборах в Иркутской области?

Выборы мэра в четвертом по численности городе Иркутской области Усть-Илимске обернулись для «Единой России» очередным провалом. Уверенную победу над кандидатом от партии власти одержала молодая либерал-демократка — 28-летняя помощница депутата Госдумы Андрея Лугового Анна Щекина. По итогам подсчета она заняла первую строчку с результатом 43,85% голосов избирателей, в то время как председатель городской думы Усть-Илимска, единоросс Сергей Зацепин стал вторым с результатом 37,34%. Интересно, что количество недействительных бюллетеней оказалось на третьей ступени пьедестала — 10,49%. В ЛДПР посчитали, что основной причиной такого расклада стал высокий рейтинг ее лидера, Владимира Жириновского. В КПРФ напомнили, что с выборов сняли поддержанного ими кандидата. Эксперты же намекнули на внутрипартийный кризис «Единой России» не только в Иркутской области, но и в целом по стране.
Совокупность закономерных случайностей
Дозвониться до новоиспеченного мэра Анны Щекиной Daily Storm так и не удалось — на звонки она не отвечала, сообщения игнорировала. Не удалось добиться комментария и от депутата Государственной думы Андрея Лугового, у которого та работает помощником. Единственный, кто согласился с нами поговорить, — второй в партийной иерархии человек после Владимира Жириновского, первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.
Он сообщил, что партия не собирается оставлять молодую Щекину на произвол судьбы и максимально поможет ей на новом месте работы. При посредничестве ЛДПР будет сформирована команда, компетентная в хозяйственных и управленческих вопросах.
«Зачастую руководитель — это внешняя картинка, — считает Каргинов. — Если подобрать правильно работающих специалистов и заместителей, то проблема решится сама собой… Наши, скажем так, менеджеры и партийцы на местах могут управлять территориями не хуже. При условии, конечно, что не будет явного и активного противодействия в этом направлении».
По мнению одного из федеральных руководителей ЛДПР, основная причина избрания мэром либерал-демократа в Усть-Илимске — не личные качества кандидата, а рейтинг Жириновского, который находится в пятерке ведущих политиков России.
«Вся наша жизнь — это совокупность закономерных случайностей», — подвел итог избранию молодой Щекиной мэром четвертого по численности города Иркутской области Сергей Каргинов.
Протестное голосование и мобилизация контрэлит
Закономерные случайности, благодаря которым еще вчера Анна Щекина была малоизвестным и, скорее всего, техническим кандидатом, а сегодня стала мэром целого города, действительно имели место быть. Вот только сложно согласиться с тем, что случайности эти были случайными.
Победе кандидата от ЛДПР предшествовало снятие с выборной гонки известных в городе представителей «Родины» и КПРФ. Именно они и призвали недовольных избирателей отдавать свои голоса Щекиной, а не отсиживаться дома, игнорируя выборы.
«Никто не отменял протестные настроения, а они пытались изобразить, что их нет, все время над нами измывались. Сняли двоих — кандидата под флагом «Родины» и самовыдвиженца, поддержанного нами. Они думали, что зачистили пространство, но протест никуда не делся», — прокомментировал секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов.
Изначально коммунисты решили не выставлять своего кандидата и поддержали представителя партии «Родина» Анатолия Дубаса, которого в конце февраля не допустили до выборов. Причина, по которой территориальная избирательная комиссия приняла такое решение, — неправильно заполненные документы и нарушение процедуры партийного выдвижения.
Дубас уже был мэром Усть-Илимска в 1992-1997 годах. Он также являлся депутатом Законодательного собрания Иркутской области второго созыва (2013-2018). После того, как ему отказали в регистрации, политик объединился с кандидатом от ЛДПР, которая в случае победы на выборах главы города пообещала ему место первого заместителя мэра.
Занимательно, что следующий поддержанный КПРФ кандидат, самовыдвиженец Наиль Гарипов, был снят судом с выборов за 11 дней до даты их проведения. Соответствующий иск подала кандидат в мэры от партии «Города России» Екатерина Сазонова, которая по итогам голосования заняла последнее место с результатом в 2%.
Директор по исследованиям Фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов в разговоре с Daily Storm признал, что на муниципальных местных выборах такое бывает часто, особенно если есть элитные и контрэлитные группы, а также происходит жесткая зачистка нежелательных кандидатов.
«Два типичных для контрэлиты кандидата были не зарегистрированы, бюллетень оказался таким, что не из кого было выбирать. Но даже после отказа в регистрации Анатолий Дубас продолжил принимать участие в избирательной кампании, в последний момент призвал голосовать за кандидата от ЛДПР. Не допущенный к выборам кандидат Дубас, а также КПРФ продолжали нагнетать протестные настроения, что позволило перенаправить недовольных избирателей к другому кандидату», — полагает Пожалов.
Похожая история случилась в сентябре 2018 года на выборах мэра Якутска. Кандидата от «Родины» Владимира Федорова его же партия в итоге и отозвала. Однако, несмотря на это, он продолжил участвовать уже в избирательной кампании в итоге избранного «железного» мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.
Еще одна похожая история произошла в марте 2017 года на выборах главы Бобровского сельского поселения Челябинской области. В результате протестного голосования победу одержала 25-летняя представительница ЛДПР Татьяна Соснина. Несмотря на то, что на своем посту она не проработала и года (подала в отставку уже в сентябре), она успела изрядно помотать нервы единороссам, «прокатив», сама того не желая, ставленника губернатора Бориса Дубровского — начальника металлургического комбината «Бобровский кварцит» Фарита Фаизова. Тогда же перед выборами из-за давления властей снялись два кандидата — действующий глава поселка Дмитрий Кузьмин и его заместитель, самовыдвиженец Андрей Макшанов, уровень поддержки которого составлял порядка 50%. У Кузьмина из-за прессинга от инфаркта умер отец, а Макшанов угодил в больницу с подозрением на инсульт.
«Если убрать всех боксеров, то побеждает груша, — иронизирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Идея убрать всех, чтобы прошел наш, перестала работать. Есть внутрипартийный кризис, связанный с тем, что ребята забрали себе всю ответственность, но никаких новых предложений не дают, в результате чего у них очень тяжелые позиции КПСС конца советской власти. Сказать нам нечего, но отвечаем мы за все».
По мнению экспертов, региональным отделением «Единой России» был недооценен реальный уровень протестных настроений избирателей и способности местных контрэлит к самоорганизации и перегруппировке сил. Более того, налицо внутрипартийный кризис, который не способствует победам на местах и лишь усугубляет ситуацию.
«Не было единства и внутри самой «Единой России». На выборы шел глава городского совета депутатов Сергей Зацепин. До этого два года городской совет депутатов по большому счету воевал, конфликтовал с уже бывшим главой города, тоже единороссом Вакилем Тулубаевым — его работу признавали неудовлетворительной. По сути, именно депутаты и вынудили его уйти в отставку, в связи с чем были назначены досрочные выборы», — напоминает директор по исследованиям ИСЭПИ, политолог Александр Пожалов.
Поражение от оппозиции в Иркутской области, где губернатором является коммунист Сергей Левченко, для «Единой России», конечно, не ново. Так, четвертого марта этого года партия власти в Иркутской области потерпела поражение в Черемховском районе, где на выборах главы победил кандидат от КПРФ, набравший больше 47% голосов, тогда как его соперник из «Единой России» — лишь 39%.
«В Иркутской области «Единая Россия» проиграла в сентябре на выборах в Заксобрание, — продолжает Пожалов. — Региональное руководство партии пыталось убедить себя и окружающих, что в целом все хорошо — по итогам распределения руководящих постов в Заксобрании «Единая Россия» получила ключевые позиции, а коммунисты, наоборот, не добрали комитетов и руководящих мест. Помимо этих выборов, которые уверенно проиграла «Единая Россия», месяц назад были выборы в Черемховском районе Иркутской области, где тоже кандидат от партии проиграл, хотя, казалось бы, это лояльная единороссовская территория. Сейчас вот прошли выборы в Усть-Илимске с таким же результатом. Это не эксцесс. Цепь таких неприятных для партии событий, наверное, можно было заранее предвидеть. Вопрос к региональному отделению «Единой России». Партии важно сделать выводы, потому что впереди выборы депутатов в Иркутске, от результатов которых будет зависеть расклад по главе самого города».
У главы городской думы города Усть-Илимска, уже экс-кандидата в мэры города от «Единой России» Сергея Зацепина за плечами довольно серьезная карьера. В 1996 году он был призван на военную службу в органы государственной безопасности. Был одним из руководителей подразделения, обеспечивавшего безопасность значительного участка государственной границы России и Республики Казахстан. Ветеран второй чеченской кампании 2005-2006 годов. Награжден государственными и ведомственными наградами. В 2012 году назначен начальником отдела в городе Усть-Илимске Управления ФСБ России по Иркутской области. Полагаем, что ему, имея такой багаж за спиной, довольно неприятно было проиграть выборы 28-летней домохозяйке из ЛДПР. Однако в новой политической реальности мы, по всей видимости, столкнемся с этим еще не один раз.