В авангарде соцзащиты? Минтруд и депутаты Госдумы подвели промежуточные итоги изменений в пенсионной системе

Подробно министр остановился и на мероприятиях по снижению бедности в России. Задача стоит амбициозная — уменьшить ее к 2024 году в два раза. На данный момент в стране, по официальным подсчетам, 19-20 миллионов бедных россиян. При этом уровень бедности среди семей с детьми, по словам Топилина, составляет порядка 23%.





Чтобы решить этот вопрос, правительство предприняло ряд мер по поручению президента.





Увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, идет работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей, а также подготовлен законопроект о выплатах на первого ребенка (до достижения им возраста 1,5 года) семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сегодня.





С 1 июля 2019 года выплаты нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, составит 10 тысяч рублей. Это коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 миллиардов рублей, отметил Топилин и добавил, что это «достаточно серьезная поддержка».





Глава Минтруда сообщил о работе правительства над налоговыми и ипотечными льготами, а также о подготовленном законопроекте, после вступления которого в силу изменятся выплаты на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 года. По словам министра, их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как предусмотрено сегодняшним законодательством.