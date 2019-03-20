В авангарде соцзащиты? Минтруд и депутаты Госдумы подвели промежуточные итоги изменений в пенсионной системе

В рамках «правительственного часа» в Государственной думе перед депутатами отчитался министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Тема, которую пришел обсудить в парламент министр, является довольно острой для большинства жителей нашей страны. Пенсионная реформа ощутимо ударила по рейтингам власти, а ухудшение социально-экономического положения граждан лишь подлило масло в огонь. Чтобы немного сгладить углы, глава трудового ведомства подвел промежуточные итоги изменений в пенсионной системе, а также рассказал о шагах, сделанных министерством после послания президента Федеральному собранию. Однако отчет Топилина удовлетворил отнюдь не всех депутатов, среди которых оказался даже представитель «Единой России», выступивший со здравой критикой проводимой Минтрудом политики.
Буквально вчера, 19 марта, депутаты Госдумы приняли законопроект об изменении индексаций пенсий, он подразумевает доплаты малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Проблема с этим возникла сразу после 1 января, когда региональные надбавки пенсионерам прекратили выплачиваться, после того как пенсии были проиндексированы в соответствии с пенсионной реформой, запущенной в прошлом году. Решить вопрос обратным числом и проиндексировать старикам пенсии по-человечески попросил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию месяц назад.
«Средства в федеральном бюджете будут предусмотрены при корректировке бюджета, но могу сказать, что в бюджете Пенсионного фонда достаточно средств, чтобы еще до корректировки федерального бюджета осуществлять эти выплаты», – рассказал депутатам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По планам трудового ведомства, перерасчет пенсий будет осуществлен уже в следующем месяце, а в мае пенсии будут выплачиваться, как и положено по новому закону. Порядок предполагает в первую очередь установление так называемой социальной доплаты в том размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до регионального прожиточного минимума, после чего будет проведена индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат. Напомним, что в следующем году пенсия будет проиндексирована на 7%.
Также Топилин рассказал, что в правительстве активно работают над социальной защищенностью пенсионеров и улучшением их положения. В частности, запущен проект обучения предпенсионеров в рамках программы «Старшее поколение», по которой уже работают 42 региона, а обучаются 2,5 тысячи человек предпенсионного возраста. По его словам, для категории предпенсионеров учитываются все компенсационные региональные меры по линии налоговой службы.
«Уже начата работа и реализуется законодательство по льготной норме, когда у людей есть большой страховой страж. Уже три тысячи человек получили такие пенсии. Реализовано законодательство с точки зрения льгот на селе, и почти 900 тысяч сельских жителей получили дополнительно к индексации доплату в размере 1300−1400 рублей», — сообщил депутатам Топилин.
Подробно министр остановился и на мероприятиях по снижению бедности в России. Задача стоит амбициозная — уменьшить ее к 2024 году в два раза. На данный момент в стране, по официальным подсчетам, 19-20 миллионов бедных россиян. При этом уровень бедности среди семей с детьми, по словам Топилина, составляет порядка 23%.
Чтобы решить этот вопрос, правительство предприняло ряд мер по поручению президента.
Увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, идет работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей, а также подготовлен законопроект о выплатах на первого ребенка (до достижения им возраста 1,5 года) семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сегодня.
С 1 июля 2019 года выплаты нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, составит 10 тысяч рублей. Это коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 миллиардов рублей, отметил Топилин и добавил, что это «достаточно серьезная поддержка».
Глава Минтруда сообщил о работе правительства над налоговыми и ипотечными льготами, а также о подготовленном законопроекте, после вступления которого в силу изменятся выплаты на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 года. По словам министра, их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как предусмотрено сегодняшним законодательством.
Признав, что ведомство Максима Топилина действительно занимается какой-никакой, но все же работой по поддержке пенсионеров и бедняков, депутаты все-таки нашли, что сказать в ответ министру труда.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов посетовал, что общество сегодня встречается «с наплевательским отношением, с бездушным отношением, с нежеланием проявлять инициативу, нежеланием доводить дело до конца. И еще на фоне такой слабой реализации поставленных задач, которые выработаны на федеральном уровне, периодически мы становимся свидетелями тех или иных антисоциальных высказываний, который позволяют себе отдельные должностные лица, чем еще больше злят людей, тем самым порождая ту самую социальную напряженность. То в вопросах пенсий, то в вопросах зарплат, то в вопросах прожиточного минимума, то в вопросе демографической политики».
Обращаясь к Топилину и своим коллегам по парламенту, Ярослав Нилов призвал остановить такие недопустимые, циничные и некорректные высказывания чиновников, поскольку в обществе сейчас накаленная социальная обстановка. Помимо этого, властям надо показать пример и отказаться от необоснованных стимулирующих материальных выплат на всех ступенях чиновничьей службы, поскольку россияне живут, мягко говоря, затянув пояса.
«Внизу особенно полноценно не хотят выполнять поставленные задачи и не понимают, что, находясь на государственных или муниципальных госдолжностях, чиновники работают за счет тех средств, которые граждане направляют в виде налогов в бюджеты. Пока не произойдет осознание этого, что чиновники для граждан, а не наоборот, пока не произойдет этой идеологической перезагрузки, мы порядка в социальной сфере не наведем», — считает либерал-демократ.
Как известно, критикуя — предлагай, а потому Ярослав Нилов рассказал о предложениях его фракции правительству. В частности, ЛДПР настаивает на возврате индексаций пенсий всем пенсионерам — дискриминация в этом вопросе недопустима. Также в партии настаивают на полноценном перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
В ЛДПР считают, что нужно снижать количество страховых баллов, необходимых для назначения страховых пенсий, поскольку все больше граждан, достигших пенсионного возраста, сталкиваются с проблемой невозможности реализовать свои пенсионные права, потому как у них не хватает страховых баллов.
Говоря о рассматриваемом в Министерстве финансов законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), Нилов призвал вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования и дать право гражданам индивидуально решать вопрос о дополнительной добровольной накопительной пенсии.
Для улучшения демографии, по мнению замруководителя фракции ЛДПР Нилова, необходимо пособие по уходу за ребенком с полутора лет продлить до трех, а также до конца решить вопрос с яслями. Депутат также поблагодарил главу государства и Министерство соцзащиты, что отныне безработные родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами, будут получать 10 тысяч рублей вместо пяти тысяч, как было ранее. Однако далее соответствующие пособия необходимо повысить и для тех, кто ухаживает за своими престарелыми родственниками-инвалидами.
Во фракции «Единая Россия» посчитали, что анализировать промежуточные итоги корректировки пенсионной системы пока еще преждевременно. Об этом рассказал коллега Нилова — первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Михаил Тарасенко.
Несмотря на это, депутат-единоросс признал, что центральная проблема, которая продолжает волновать российской общество, — это та самая пенсионная реформа. Тарасенко похвалил Минтруд за то, что при работе в непростых условиях ведомству все же удается поступательно решать возникшие проблемы и проводить решения президента и депутатского корпуса в жизнь. Впрочем, некоторые «огрехи» видны уже — есть над чем работать.
«В свое время либеральная мантра «рынок все рассудит, рынок все расставит» уже привела к значительному оттоку населения с этих [северных] территорий. А в настоящее время для наемных работников, которые трудятся на Крайнем Севере, началось поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. Здесь северяне оказались в менее привилегированном положении по сравнению с трудящимися, профессии которых входят в список номер один и список номер два, для которых одним из видов компенсации за вредные и тяжелые условия труда является досрочный выход на пенсию, — недовольным тоном говорил Тарасенко. — Полагаю, что, если мы хотим развивать и сохранять Русский Север, необходимо отменить и для этой категории занятых начавшиеся изменения, то есть восстановить статус-кво».
Напомним, что еще в сентябре прошлого года глава Министерства труда вынудил депутатов Госдумы отказаться от пенсионных послаблений для жителей Крайнего Севера и заявил, что предложение сохранить для жителей Сибири и Дальнего Востока возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин является необоснованным и финансово затратным.
Остановился первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Михаил Тарасенко и на проблемах бедности. Он напомнил, что, по данным официальной статистики, четыре миллиона человек трудится за 11 280 рублей в месяц, а на самом деле даже меньше, поскольку многие работают на полставки и получают зарплату в конвертах. Серые зарплаты, считает единоросс, являются преступлением против государства.
«В этом вопросе наиболее острой является проблема серых и черных зарплат, которые делают нашу страну беднее, так как бюджеты всех уровней недополучают налоги… Мы имеем дело с разворовыванием десятков миллиардов рублей! Складывается впечатление, что для Минтруда, да и правительства в целом, эта проблема не является приоритетной. В основном мы слышим, что нельзя перегружать бизнес налогами, что прогрессивная налоговая шкала уведет заработную плату в тень. Позволю себе еще раз не согласиться с этими утверждениями. На самом деле, вор будет воровать не тогда, когда можно сэкономить, а пока ему позволяют воровать», — полагает депутат.
Пожалуй, самым бойким было выступление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина.
Эсер напомнил, что именно Минтруд отвечает за работу, зарплаты, преодоление бедности, преодоление неравенства, пенсионные выплаты, демографию и многое другое. Шеин предложил подвести итоги даже не за обсуждаемый короткий период, а более чем за семь лет, в течение которых Максим Топилин возглавляет Министерство труда.
Подхватив выступление коллеги из «Единой России» Михаила Тарасенко, Шеин пошел дальше и высказал мнение, что итоги еще более неутешительные, поскольку в России 34 миллиона граждан получают черную зарплату.
«Понятно, что среди них есть полузанятые, где официальная зарплата 10 тысяч, а все остальное идет в конвертах. Но результаты достаточно очевидны. Это рабский труд, это полная зависимость, это минус 1,5 триллиона рублей, а не десятки миллиардов, как сказал мой хороший товарищ Михаил Тарасенко. Минус 1,5 триллиона рублей в местные бюджеты, минус 2,5 триллиона рублей в Пенсионный фонд, минус половина доходов всего фонда обязательного медицинского страхования. Ситуация в этом контексте становится не лучше, а хуже», — убежден Олег Шеин.
Эксперты и чиновники всех мастей недоумевают, как так вышло, что в России растет средняя заработная плата, а доходы населения параллельно этому падают. На это у Шеина есть свой «достаточно очевидный ответ»:
«Доходы населения падают потому, что средняя заработная плата растет в официальном сегменте экономики, в том числе за счет сокращения работников в этом официальном сегменте экономики и перераспределения фонда оплаты труда между теми, кто уцелел», — объясняет эсер и напоминает, что с 2011 года, по данным все того же Росстата, сократилось более пяти миллионов рабочих мест.
Месяц назад Росстат поделился информацией, по которой реальные доходы населения падают пятый год подряд, при этом среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2019 года выросла на 5,2%, составив 41,12 тысячи рублей. Чтобы прекратить показывать негативную динамику по падению доходов, было принято решение изменить методику расчета.
«Полагаю, что это будет самый главный вклад правительства России в преодоление бедности», — иронизирует замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.
Решения, которые предлагают эсеры, почти полностью коррелируют с предложениями коммунистов: повышение налогов с крупного капитала, снижение пенсионного возраста, прогрессивный подоходный налог, плоская шкала страховых взносов и многое другое.
Что касается КПРФ, то в начале своего выступления председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, коммунистка Тамара Плетнева поблагодарила министра труда Максима Топилина за то, что он хотя бы не сидит бездеятельно и сложа руки, а действительно пытается работать в рамках своей компетенции и отведенных ему полномочий.
«Первый раз за 25 лет у нас такой семейно-детский бюджет. 184 миллиарда на поддержку семей. На 83 миллиарда выросли траты из бюджета на подраздел «Охрана семьи и детства». Почти на 54 миллиарда увеличены расходы на подпрограмму государственной поддержки детей, имеющих семей. В ближайшие три года решить проблему с яслями, деньги уже выделены — около 50 миллиардов…» — заявила Плетнева.
Но, как оказалось, все же этого не просто недостаточно, но и вовсе мало.
«Из ВВП только 0,71% идет на семью и на детей, несмотря на то, что деньги прибавились, это все равно очень мало. Не принимается никаких мер по проблеме выплаты пособий на ребенка до трех лет. До полутора получают, а до трех — 50 рублей. Стыдно говорить об этом. Вы либо уберите 50 рублей, либо давайте думать, как их повысить», — негодовала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Плетнева.
Ну и ставшая довольно грустной традиция переговоров между депутатами и министерством. Максим Топилин снова отказал в дополнительных мерах поддержки «детям войны». Этот вопрос в очередной раз затронул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев. Коммуниста даже поддержали в ЛДПР и «Справедливой России», однако министр был непреклонен: существующих льгот «детям войны» достаточно.
«Что касается «детей войны» — мы неоднократно этот вопрос рассматривали. Мы исходим из того, что большая часть, подавляющая часть тех людей, которые могли бы быть отнесены к этой категории, они охвачены другими мерами социальной поддержки, в связи с тем, что большинство из них, к сожалению, в связи с возрастом являются инвалидами, получателями различных региональных пособий по линии наличия звания ветеранов труда и так далее», — считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин.