Глава французской делегации в Крыму заявил о рывке республики вперед после 2014 года

Президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию французских политиков, прибывших в Крым 13 марта, заявил, что за 5 лет с момента присоединения к России в республике произошли радикальные изменения.





«Это третий визит в составе делегации, но я лично в Крыму уже в шестой раз», - сообщил журналистам Мариани, напомнивший, что некоторые парламентарии, посещавшие Крым, лишились своих мандатов, однако это «риск ради отстаивания своих убеждений».





По его словам, делегация политиков из Франции приняла решение вновь вернуться на полуостров, чтобы отпраздновать праздничную для крымчан дату - пятилетие воссоединения с Россией.