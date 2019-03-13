Глава французской делегации в Крыму заявил о рывке республики вперед после 2014 года

Президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию французских политиков, прибывших в Крым 13 марта, заявил, что за 5 лет с момента присоединения к России в республике произошли радикальные изменения.
«Это третий визит в составе делегации, но я лично в Крыму уже в шестой раз», - сообщил журналистам Мариани, напомнивший, что некоторые парламентарии, посещавшие Крым, лишились своих мандатов, однако это «риск ради отстаивания своих убеждений».
По его словам, делегация политиков из Франции приняла решение вновь вернуться на полуостров, чтобы отпраздновать праздничную для крымчан дату - пятилетие воссоединения с Россией.
«Потом нам очень интересно посмотреть, как изменилась ситуация на местах. Я 25 лет был депутатом, с 2002 по 2007 год являлся председателем группы дружбы Франция-Украина в нашем парламенте. Поэтому я много раз приезжал на Украину, в Крым, в Севастополе ведь находится мемориальное французское кладбище. И если ты приезжаешь несколько раз подряд, можешь отследить изменение ситуации на местах. Не впадая в лишнюю полемику, отмечу, что до 2014 года никакого развития мы не наблюдали, для нас Крым был такой «спящей красавицей», территорией, которая будто застыла в вечном сне», - подчеркнул француз.
По его мнению, за 5 лет полностью изменить ситуацию на любой территории невозможно, однако Мариани считает, что Крым «рванул вперед» благодаря возвращению в Россию.
«В интересах Украины изменить свою риторику, в интересах всего соседнего региона признать реальность возвращения Крыма в Россию, и в интересах всей Европы - вернуться к нормальным отношениям с Россией», - добавил Мариани.
Ранее глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий, принимавший представителей французской стороны в Крыму, заявил, что жители региона покажут иностранным гостям, как сильно изменилась жизнь на 5 лет, прошедших с момента воссоединения с Россией.