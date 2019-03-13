Парламент Великобритании выступил против выхода из Brexit без сделки

Британский парламент 13 марта выступил против выхода из Brexit без сделки при любых условиях. Автором данной поправки, за которую проголосовали 312 депутатов против 308 и приняла палата общин, выступили консерватор Кэролайн Спелман и лейборист Джек Дроми. Отмечается, что Великобритания не обязана выполнять данное решение, однако вместо того, чтобы остаться в ЕС, она может проголосовать о переносе сроков Brexit 14 марта.
«Исключить выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения и согласованного формата будущих отношений», — цитирует документ РИА Новости. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала голосовать против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Бельгией. «Я проголосую за эту инициативу [блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки]», — заявила ранее премьер-министр.
По словам премьер-министра, Британии необходимо покинуть ЕС с «хорошей сделкой». В ответ глава лейбористов Джереми Корбин заявил, что Мэй ранее настаивала на том, что в случае с Brexit необходимо было сделать простой выбор: либо Британия идет на сделку с Бельгией, либо покидает ЕС без соглашения. Также лидер лейбористов напомнил Терезе Мэй, что парламент дважды отверг ее сделку и призвал премьер-министра «взглянуть действительности в лицо».
«Соглашение премьер-министра провалилось. Она больше не способна управлять страной. Мы видим потерявшее управление правительство перед угрозой масштабного правительственного кризиса!», — отметил Корбин.
15 января депутаты британского парламента отвергли одобренный правительством Терезы Мэй и Брюсселем план по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Соглашение поддержали 202 депутата, против сделки проголосовали 432 парламентария. Глава лейбористской партии Джереми Корбин в тот же день вынес вотум недоверия правительству Мэй, голосование по которому прошло вечером 16 января. Однако ей в очередной раз удалось сохранить за собой пост, и уже 21 января в парламенте она заявила, что продолжит работу над планом выхода страны из Евросоюза.
Великобритания провела в 2016 году референдум, который должен был определить, будет ли страна покидать Евросоюз. 51,9% британцев проголосовали за прекращение членства в ЕС. Одним из главных сторонников Brexit был Борис Джонсон. В данный момент власти государства ведут подготовку к Brexit (Britain Exit), который назначен на 29 марта 2019 года, однако лидера правительства Терезу Мэй критикуют за отсутствие прогресса в этом вопросе и сдачу позиций в переговорах с Европой об условиях выхода.