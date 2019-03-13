Парламент Великобритании выступил против выхода из Brexit без сделки

Британский парламент 13 марта выступил против выхода из Brexit без сделки при любых условиях. Автором данной поправки, за которую проголосовали 312 депутатов против 308 и приняла палата общин, выступили консерватор Кэролайн Спелман и лейборист Джек Дроми. Отмечается, что Великобритания не обязана выполнять данное решение, однако вместо того, чтобы остаться в ЕС, она может проголосовать о переносе сроков Brexit 14 марта.



