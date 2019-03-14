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Boeing попросила приостановить полеты самолетов 737 MAX
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Boeing попросила приостановить полеты самолетов 737 MAX

Для лайнеров этой модели закрыли воздушное пространство уже более 20 стран

Авиастроительная компания Boeing рекомендовала приостановить полеты всего глобального флота самолетов модели Boeing 737 MAX. Снятие лайнеров с рейсов должно продолжаться до тех пор, пока расследование недавнего крушения в Эфиопии с участием этой модели не установит причины авиакатастрофы. Решение о временном запрете полетов 737 MAX из соображений безопасности уже приняли страны Евросоюза, США, Индия, Турция, и ряд стран Латинской Америки.


«Безопасность всегда была ключевым фактором в Boeing, и всегда будет им оставаться. У нас нет более важной цели, чем обеспечение безопасности [пользователей наших самолетов]. Мы делаем все возможное в сотрудничестве с расследованием, чтобы установить причину этих несчастных случаев, чтобы внести необходимые для безопасности поправки и помочь предотвратить подобные случаи в будущем», — говорится в рекомендации компании Федеральному управлению гражданской авиации США.


Временный запрет полетов 737 MAX над своей территорией также ввели США, Мексика, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия и основная панамская авиакомпания Copa Airlines. Ограничения касаются не только принадлежащих авиаперевозчикам этих стран самолетов, но и иностранных лайнеров этой модели.


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10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян. Авиалайнер совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби.


После авиакатастрофы в Эфиопии более 20 стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. Среди них — страны Евросоюза, США, а также Норвегия, Малайзия, Индия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Казахстан и Новая Зеландия. Кроме того, ряд стран приостановил эксплуатацию всей линейки этих самолетов. Россия не планирует ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в органах управления воздушным движением. Тем не менее, крупная российская авиакомпания S7 заявила, что приостановит использование этих самолетов.


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