Boeing попросила приостановить полеты самолетов 737 MAX

Авиастроительная компания Boeing рекомендовала приостановить полеты всего глобального флота самолетов модели Boeing 737 MAX. Снятие лайнеров с рейсов должно продолжаться до тех пор, пока расследование недавнего крушения в Эфиопии с участием этой модели не установит причины авиакатастрофы. Решение о временном запрете полетов 737 MAX из соображений безопасности уже приняли страны Евросоюза, США, Индия, Турция, и ряд стран Латинской Америки.
«Безопасность всегда была ключевым фактором в Boeing, и всегда будет им оставаться. У нас нет более важной цели, чем обеспечение безопасности [пользователей наших самолетов]. Мы делаем все возможное в сотрудничестве с расследованием, чтобы установить причину этих несчастных случаев, чтобы внести необходимые для безопасности поправки и помочь предотвратить подобные случаи в будущем», — говорится в рекомендации компании Федеральному управлению гражданской авиации США.
Временный запрет полетов 737 MAX над своей территорией также ввели США, Мексика, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия и основная панамская авиакомпания Copa Airlines. Ограничения касаются не только принадлежащих авиаперевозчикам этих стран самолетов, но и иностранных лайнеров этой модели.
10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян. Авиалайнер совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби.
После авиакатастрофы в Эфиопии более 20 стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. Среди них — страны Евросоюза, США, а также Норвегия, Малайзия, Индия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Казахстан и Новая Зеландия. Кроме того, ряд стран приостановил эксплуатацию всей линейки этих самолетов. Россия не планирует ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в органах управления воздушным движением. Тем не менее, крупная российская авиакомпания S7 заявила, что приостановит использование этих самолетов.