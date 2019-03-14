Boeing попросила приостановить полеты самолетов 737 MAX

«Безопасность всегда была ключевым фактором в Boeing, и всегда будет им оставаться. У нас нет более важной цели, чем обеспечение безопасности [пользователей наших самолетов]. Мы делаем все возможное в сотрудничестве с расследованием, чтобы установить причину этих несчастных случаев, чтобы внести необходимые для безопасности поправки и помочь предотвратить подобные случаи в будущем», — говорится в рекомендации компании Федеральному управлению гражданской авиации США.





Временный запрет полетов 737 MAX над своей территорией также ввели США, Мексика, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия и основная панамская авиакомпания Copa Airlines. Ограничения касаются не только принадлежащих авиаперевозчикам этих стран самолетов, но и иностранных лайнеров этой модели.