СМИ: МИД Швеции потребовал выслать российского дипломата по подозрению в шпионаже

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева, чтобы потребовать добровольной высылки российского дипломата, подозреваемого в организации шпионской деятельности на территории страны. По мнению шведских властей, неназванный сотрудник дипмиссии РФ связан с силовыми структурами России и завербовал гражданина Швеции, ранее задержанного в Стокгольме по подозрению в шпионаже. Об этом пишет издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника газеты, 47-летний дипломат встречался со шведским гражданином, которого в конце февраля задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. «Я могу подтвердить, что посол [Татаринцев] был вызван по причине деятельности одного из дипломатов», — подтвердил газете представитель МИДа Патрик Нильсон.
Шведские спецслужбы уверены, что российский дипломат связан с силовыми структурами РФ. В связи с этим МИД Швеции потребовал у Татаринцева организовать добровольную высылку этого сотрудника посольства из страны.
В конце февраля полиция Швеции задержала по подозрению в шпионаже в Стокгольме гражданина страны. Следствие полагает, что он был завербован «агентом российской разведки» и поставлял своему нанимателю важную информацию из индустрии высоких технологий. Также шведские спецслужбы сообщили, что отчеты шпиона принимал один из сотрудников российского посольства в Стокгольме.
В Службе государственной безопасности Швеции (СЭПО) заявили, что разведслужбы иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг подчеркнул широкое распространение и кибершпионажа, и «более традиционных методов» кражи информации.