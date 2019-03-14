СМИ: МИД Швеции потребовал выслать российского дипломата по подозрению в шпионаже

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева, чтобы потребовать добровольной высылки российского дипломата, подозреваемого в организации шпионской деятельности на территории страны. По мнению шведских властей, неназванный сотрудник дипмиссии РФ связан с силовыми структурами России и завербовал гражданина Швеции, ранее задержанного в Стокгольме по подозрению в шпионаже. Об этом пишет издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





По данным собеседника газеты, 47-летний дипломат встречался со шведским гражданином, которого в конце февраля задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. «Я могу подтвердить, что посол [Татаринцев] был вызван по причине деятельности одного из дипломатов», — подтвердил газете представитель МИДа Патрик Нильсон.





Шведские спецслужбы уверены, что российский дипломат связан с силовыми структурами РФ. В связи с этим МИД Швеции потребовал у Татаринцева организовать добровольную высылку этого сотрудника посольства из страны.