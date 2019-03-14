США планируют провести тесты запрещенной в рамках ДРСМД ракеты в августе

США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала.
«Мы собираемся провести тест наземной ракеты в августе этого года», — подтвердил Reuters анонимный представитель американского оборонного ведомства. По его словам, ракета будет иметь дистанцию полета в 1000 километров, но не будет предназначена для ядерных боеголовок. Он отметил, что в случае успешной проверки ракета может встать на вооружение армии США в течение 18 месяцев.
Также чиновник сообщил, что Пентагон планирует испытать в ноябре этого года еще одну разработку — ракету средней дальности. Этот проект также не рассчитан на ядерные боеголовки, подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на размещенные США в любом уголке мира ракеты, запрещенные по условиям ДРСМД. Глава МИД РФ особо подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в гонке вооружений. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно об этом сообщал ранее, как и то, что Россия готова вернуться к ДРСМД, но при условии готовности со стороны США.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.