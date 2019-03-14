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США планируют провести тесты запрещенной в рамках ДРСМД ракеты в августе
Новости

США планируют провести тесты запрещенной в рамках ДРСМД ракеты в августе

Еще одну ракету средней дальности могут испытать в ноябре

США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала. 


«Мы собираемся провести тест наземной ракеты в августе этого года», — подтвердил Reuters анонимный представитель американского оборонного ведомства. По его словам, ракета будет иметь дистанцию полета в 1000 километров, но не будет предназначена для ядерных боеголовок. Он отметил, что в случае успешной проверки ракета может встать на вооружение армии США в течение 18 месяцев. 


Также чиновник сообщил, что Пентагон планирует испытать в ноябре этого года еще одну разработку — ракету средней дальности. Этот проект также не рассчитан на ядерные боеголовки, подчеркнул он.


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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на размещенные США в любом уголке мира ракеты, запрещенные по условиям ДРСМД. Глава МИД РФ особо подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в гонке вооружений. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно об этом сообщал ранее, как и то, что Россия готова вернуться к ДРСМД, но при условии готовности со стороны США.


Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.


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