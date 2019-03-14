США планируют провести тесты запрещенной в рамках ДРСМД ракеты в августе

США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала.





«Мы собираемся провести тест наземной ракеты в августе этого года», — подтвердил Reuters анонимный представитель американского оборонного ведомства. По его словам, ракета будет иметь дистанцию полета в 1000 километров, но не будет предназначена для ядерных боеголовок. Он отметил, что в случае успешной проверки ракета может встать на вооружение армии США в течение 18 месяцев.





Также чиновник сообщил, что Пентагон планирует испытать в ноябре этого года еще одну разработку — ракету средней дальности. Этот проект также не рассчитан на ядерные боеголовки, подчеркнул он.