Минприроды подсчитало стоимость всех запасов нефти и газа в России

Россия располагает запасами нефти на 39,6 триллиона рублей, а природного газа — на 11,3 триллиона. Такие цифры приведены в отчете Минприроды России, сообщает РБК. Составители документа не учитывали те месторождения, на которые не выдана лицензия на разработку. Чиновники также подсчитали совокупную стоимость всех остальных минеральных ресурсов, добываемых в России.
В натуральном выражении разрабатываемые месторождения нефти в стране насчитывают 9,04 миллиарда тонн. Газовые месторождения — почти 14 с половиной триллионов кубометров природного топлива. Данные по запасам актуальны на конец 2017 года. В дальнейшем Минприроды намерено ежегодно проводить подсчет запасов ресурсов.
Опубликованы данные также и по другим природным ископаемым. Так, запасов коксирующегося угля в России насчитывается на два триллиона рублей. Железной руды в недрах страны насчитывается на 808 миллиардов рублей. Золота — на 480 миллиардов. Алмазов — на 505 миллиардов. Общая стоимость всех природных ресурсов Минприроды оценило в 55,2 триллиона рублей, что составляет около 60 процентов от размера ВВП России в 2017 году.
По данным компании British Petroleum (BP), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года в абсолютных величинах составляли 14,5 миллиарда тонн, а природного газа — 35 триллионов кубометров.
13 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже составила 67,43 доллара за баррель. Нефть другой марки, WTI, составила в тот же день 58,05 доллара за баррель.