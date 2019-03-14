Минприроды подсчитало стоимость всех запасов нефти и газа в России

Россия располагает запасами нефти на 39,6 триллиона рублей, а природного газа — на 11,3 триллиона. Такие цифры приведены в отчете Минприроды России, сообщает РБК. Составители документа не учитывали те месторождения, на которые не выдана лицензия на разработку. Чиновники также подсчитали совокупную стоимость всех остальных минеральных ресурсов, добываемых в России.





В натуральном выражении разрабатываемые месторождения нефти в стране насчитывают 9,04 миллиарда тонн. Газовые месторождения — почти 14 с половиной триллионов кубометров природного топлива. Данные по запасам актуальны на конец 2017 года. В дальнейшем Минприроды намерено ежегодно проводить подсчет запасов ресурсов.