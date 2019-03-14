В Верховной раде заявили о «космических потерях» украинской армии в Донбассе

Потери украинских сил в результате вооруженных столкновений на юго-востоке Украины очень велики для современных войн — более тысячи погибших в боевых действиях, не считая других потерь. При этом Киев не приблизился к урегулированию конфликта за прошедшие пять лет, заявил депутат Верховной рады и основатель нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий.





«Мы уже после [заключения второго минского соглашения в феврале 2015 года] потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — рассказал Билецкий изданию «Апостроф».





Депутат подчеркнул, что несмотря на эти потери и проведение боевых действий, Киев не сумел приблизиться к решению конфликта в Донбассе. «Власти неудобно о них вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении. Ей лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасса», — заявил он.