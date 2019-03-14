В Верховной раде заявили о «космических потерях» украинской армии в Донбассе

Потери украинских сил в результате вооруженных столкновений на юго-востоке Украины очень велики для современных войн — более тысячи погибших в боевых действиях, не считая других потерь. При этом Киев не приблизился к урегулированию конфликта за прошедшие пять лет, заявил депутат Верховной рады и основатель нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий.
«Мы уже после [заключения второго минского соглашения в феврале 2015 года] потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — рассказал Билецкий изданию «Апостроф».
Депутат подчеркнул, что несмотря на эти потери и проведение боевых действий, Киев не сумел приблизиться к решению конфликта в Донбассе. «Власти неудобно о них вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении. Ей лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасса», — заявил он.
Всего в ходе донбасского конфликта погибло более четырех тысяч украинских военнослужащих. Из этого числа небоевые потери составили около 2,7 тысячи человек, как сообщали украинские СМИ со ссылкой на военного прокурора страны Анатолия Матиоса.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.