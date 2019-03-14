close
St
В Госдуме обратились к правительству с предложением пересмотреть финансирование нацпроектов
Новости

В Госдуме обратились к правительству с предложением пересмотреть финансирование нацпроектов

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что соответствующее обращение будет направлено на имя премьера

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что соответствующее обращение будет направлено на имя премьера
Фото: © duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Андрей Макаров на пленарном заседании заявил, что на начало марта в регионах было распределено не более 1,4 процента от всех выделенных на реализацию национальных проектов денег (более 600 миллиардов рублей). Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что премьер-министру Дмитрию Медведеву будет направлено обращение с предложением пересмотреть процесс поступления бюджетных ассигнований в регионы.


«Неделю назад председатель Госдумы задал министру [экономического развития Максиму Орешкину] два простых и очевидных вопроса: сколько средств выделено на нацпроекты и сколько направлено в регионы. Министр ответил, что в регионы поступило порядка 10%, — сказал Макаров. — Из 617 миллиардов субсидий, выделенных на нацпроекты, на 1 марта было распределено порядка восьми миллиардов, то есть 1,3%».


«Значит, огромное количество средств мертвым грузом лежит на счетах казначейства, вместо того чтобы выполнять задачи, которые поставил президент», — продолжил Макаров. — Проблема не в законе, а в правоприменении. Этот стереотип необходимо сломать».


Орешкин призвал изменить в Росстате методику расчета реальных доходов населения

Министр, делая громкие заявления о работе ведомства, пытается заработать политические очки, считает экономист Колташов 13 марта 2019

«Мы обязательно должны отреагировать на ту информацию, которую изложил Андрей Михайлович [Макаров]. Раньше эту информацию мы слышали из уст министра экономического развития. Действительно, цифра была несколько больше… Нас не может это не беспокоить», — сказал 14 марта Володин. 


Спикер отметил, что, вероятно, может быть проведено совместное совещание с участием руководителей профильных комитетов и представителей правительства по данной проблематике. 


Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступал в Госдуме 6 марта в рамках правительственного часа. Тогда Володин предложил перенести заседание с участием Орешкина на конец марта или начало апреля.


«Уйдем от общих рассуждений»: Володин прервал «правительственный час» в Госдуме

Председатель нижней палаты отметил, что во время встреч депутатов с министрами нужно находить решения проблем страны 6 марта 2019

Показать комментарии