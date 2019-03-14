В Госдуме обратились к правительству с предложением пересмотреть финансирование нацпроектов

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Андрей Макаров на пленарном заседании заявил, что на начало марта в регионах было распределено не более 1,4 процента от всех выделенных на реализацию национальных проектов денег (более 600 миллиардов рублей). Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что премьер-министру Дмитрию Медведеву будет направлено обращение с предложением пересмотреть процесс поступления бюджетных ассигнований в регионы.





«Неделю назад председатель Госдумы задал министру [экономического развития Максиму Орешкину] два простых и очевидных вопроса: сколько средств выделено на нацпроекты и сколько направлено в регионы. Министр ответил, что в регионы поступило порядка 10%, — сказал Макаров. — Из 617 миллиардов субсидий, выделенных на нацпроекты, на 1 марта было распределено порядка восьми миллиардов, то есть 1,3%».





«Значит, огромное количество средств мертвым грузом лежит на счетах казначейства, вместо того чтобы выполнять задачи, которые поставил президент», — продолжил Макаров. — Проблема не в законе, а в правоприменении. Этот стереотип необходимо сломать».