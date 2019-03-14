Госдума приняла закон о наказании для главарей ОПГ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который ужесточает наказание для криминальных «авторитетов» и главарей организованных преступных группировок (ОПГ). Инициатива предполагает значительно увеличенные сроки тюремного заключения и штрафы за нарушения закона, связанные с руководством криминальным сообществом: в рамках поправок назначен срок заключения от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей за «занятие высшего положения в преступной иерархии».
Помимо ужесточенного наказания, инициатива также отменяет возможность условного срока для глав преступных групп. За участие в так называемых сходках руководителям ОПГ грозит от 12 до 20 лет колонии, а также штраф до миллиона рублей. Закон определяет это понятие как «участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества». За организацию такого сообщества срок остается таким же, но максимальный штраф может достигать пяти миллионов рублей.
По другим частям статьи 210 УК РФ поправки увеличивают минимальные сроки — от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет). Кроме того, за участие в преступном сообществе штраф, назначаемый одновременно с тюремным сроком, повышается до трех миллионов рублей (сейчас — 500 тысяч рублей). Если какое-либо вышеуказанное преступление совершено с использованием служебного положения, то штраф составит пять миллионов рублей вместо одного миллиона по действующему сейчас законодательству. Срок лишения свободы сохраняется на прежнем уровне — от 15 до 20 лет.
Совокупное совершение лидером ОПГ ряда преступлений, связанных с руководством деятельностью преступного сообщества, в том числе участием в собрании с этими целями, по действующему закону карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. В соответствии с предложением президента России Владимира Путина, к этому наказанию добавится штраф в сумме до пяти миллионов рублей.
Помимо карательных мер, инициатива также предполагает механизм освобождения от уголовной ответственности. Наказания можно избежать, сообщив правоохранительным органам о готовящейся криминальной «сходке», а также при активном пресечении деятельности преступного сообщества.
Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в феврале этого года. Глава государства предложил дополнить Уголовный кодекс России статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность для руководителей преступных организаций может наступить только в случае, если они совершили общественно опасное деяние. Уголовная ответственность за лидерство в преступной иерархии была не предусмотрена, сообщается в пояснительной записке.