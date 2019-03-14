Госдума приняла закон о наказании для главарей ОПГ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который ужесточает наказание для криминальных «авторитетов» и главарей организованных преступных группировок (ОПГ). Инициатива предполагает значительно увеличенные сроки тюремного заключения и штрафы за нарушения закона, связанные с руководством криминальным сообществом: в рамках поправок назначен срок заключения от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей за «занятие высшего положения в преступной иерархии».





Помимо ужесточенного наказания, инициатива также отменяет возможность условного срока для глав преступных групп. За участие в так называемых сходках руководителям ОПГ грозит от 12 до 20 лет колонии, а также штраф до миллиона рублей. Закон определяет это понятие как «участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества». За организацию такого сообщества срок остается таким же, но максимальный штраф может достигать пяти миллионов рублей.





По другим частям статьи 210 УК РФ поправки увеличивают минимальные сроки — от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет). Кроме того, за участие в преступном сообществе штраф, назначаемый одновременно с тюремным сроком, повышается до трех миллионов рублей (сейчас — 500 тысяч рублей). Если какое-либо вышеуказанное преступление совершено с использованием служебного положения, то штраф составит пять миллионов рублей вместо одного миллиона по действующему сейчас законодательству. Срок лишения свободы сохраняется на прежнем уровне — от 15 до 20 лет.