На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу





«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — так в интервью Aftonbladet Тунберг прокомментировала сообщение о своем выдвижении на Нобелевскую премию.





Тунберг начиная с августа 2018 года выходила каждую пятницу к парламенту Швеции с плакатом, на котором был ее экологический призыв. Акция школьницы привлекла внимание молодежной общественности и спровоцировала создание неформального школьного экологического объединения. В сентябре 2018-го Тунберг объявила себя лидером «школьной забастовки за климат».





В конце февраля 2019 года Тунберг провела экологическую демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Со словам поддержки к Тунбрег тогда обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, отметившая значение экологических проблем в современном мире. До этого похожие молодежные акции были проведены еще в нескольких европейских городах.