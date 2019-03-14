Правозащитники не нашли Цеповяза в СИЗО Хабаровска

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Хабаровского края не нашла осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза в СИЗО Хабаровска. Сотрудники изолятора сообщили правозащитникам, что заключенного перевели в колонию для отбытия наказания, однако не указали, в какую именно. В ОНК отметили, что нарушений в содержании заключенных в хабаровском СИЗО не обнаружили, а в личной карточке Цеповяза указаны стандартные передачи от родственников — «без крабов и деликатесов».





«Вячеслава Цеповяза в следственном изоляторе не оказалось. Сотрудники представили нам справку о том, что 8 марта он переведен в другую колонию для отбытия наказания. Мы осмотрели камеру, где он содержался», — приводит ТАСС слова председателя комиссии Виктории Макарчук. Она добавила, что в справке о переводе Цеповяза не было указано, в какую именно колонию его отправили.





Члены комиссии ознакомились с личной карточкой Цеповяза, в том числе и содержанием отправленных ему передач, сообщила правозащитница. «Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. Мы посмотрели, что он заказывал: вполне обычный стандартный набор, никаких крабов там не было», — заявила Макарчук.





Сама проверка прошла удовлетворительно, отметили в ОНК Хабаровского края. Нарушений прав человека и условий содержания заключенных правозащитники не обнаружили. «Люди, которые там содержатся, с жалобами на нарушение прав к нам не обращались. В камерах количество заключенных соответствует количеству мест. Однако помещениям требуется косметический ремонт. Мы это отразили в своем заключении», — заключила Макарчук.