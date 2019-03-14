Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Росавиация запретила полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого указания. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Александр Нерадько. Ранее ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8, один из которых потерпел крушение в Эфиопии.





«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», — цитирует Нерадько РИА Новости.





Ранее авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели Boeing 737 MAX по всему миру. Производитель самолетов заявил, что такое решение принято для предосторожности и для того, чтобы уверить общественность в безопасности. «Мы делаем все возможное в сотрудничестве с расследованием, чтобы установить причину несчастных случаев [крушений Boeing 737 MAX 8], внести необходимые для безопасности поправки и помочь предотвратить подобные случаи в будущем», — говорилось в сообщении компании.