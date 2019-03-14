Песков: Новые ракеты США являются логическим следствием выхода из ДРСМД

Планы США испытать новые ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются логическим продолжением ситуации с выходом Вашингтона из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Соединенные Штаты намеренно пошли на нарушение договора и заранее внесли в бюджет средства на разработку нарушающего ДРСМД вооружения.





«Мы [Россия] категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу [Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]... Именно США, а не Россия, нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР [научно-исследовательских работах] по этим ракетам... Поэтому это [планы по испытанию ракет] логическое продолжение ситуации», — приводит ТАСС слова Пескова.





Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что Россия ранее приводила доказательства того, что США нарушают ДРСМД. «[США] де-факто применяли системы, которые шли в нарушение с основными правилами договора, — отметил он. — Россия была вынуждена приостановить свое участие в договоре в ответ на действия США, когда мы вступили в стадию жестких разногласий по ДРСМД с американцами».