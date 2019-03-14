Песков: Новые ракеты США являются логическим следствием выхода из ДРСМД

Планы США испытать новые ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются логическим продолжением ситуации с выходом Вашингтона из соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Соединенные Штаты намеренно пошли на нарушение договора и заранее внесли в бюджет средства на разработку нарушающего ДРСМД вооружения.
«Мы [Россия] категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу [Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]... Именно США, а не Россия, нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР [научно-исследовательских работах] по этим ракетам... Поэтому это [планы по испытанию ракет] логическое продолжение ситуации», — приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что Россия ранее приводила доказательства того, что США нарушают ДРСМД. «[США] де-факто применяли системы, которые шли в нарушение с основными правилами договора, — отметил он. — Россия была вынуждена приостановить свое участие в договоре в ответ на действия США, когда мы вступили в стадию жестких разногласий по ДРСМД с американцами».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания в рамках которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на размещенные США в любом уголке мира ракеты, запрещенные по условиям ДРСМД. Глава МИД РФ особо подчеркнул, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно об этом сообщал ранее, как и то, что РФ готова вернуться к ДРСМД, но при условии готовности со стороны США.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.