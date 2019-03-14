Грудинин заявил, что ему не предлагали занять место Алферова в Госдуме

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не получал предложений от руководителей партии занять место в Госдуме, ранее принадлежавшее ученому-физику Жоресу Алферову. Тем не менее политик действительно входит в список возможных кандидатов на мандат Алферова и является одним из наиболее вероятных претендентов на это место. Как сообщили Daily Storm собеседники в партии, вопрос избрания Грудинина на это место является практически решенным — объявления об этом можно ждать в ближайшие дни.
«Консультаций со мной никто не вел», — заявил Грудинин «Коммерсанту». Позднее он подтвердил РБК, что никаких предложений или дискуссий о возможном предоставлении ему мандата от КПРФ не было.
Несмотря на это, политик значится в списке возможных кандидатов. Кроме Грудинина, на мандат Алферова могут претендовать несколько человек, включая экс-кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Решение еще не принято, подчеркнули в партии, однако передача мандата Грудинину весьма вероятна. Собеседники Daily Storm в КПРФ подтвердили, что политик имеет все шансы занять это место. «Сто процентов [депутатом будет выдвинут] Грудинин, здесь уже всё ясно», — сказал один из них.
В феврале Павла Грудинина лишил мандата совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Это было сделано на основании представления прокуратуры, обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Кандидаты в депутаты Госдумы претендуют на мандат академика и политического деятеля Жореса Алферова, информация о смерти которого появилась 2 марта. Геннадий Зюганов в тот же день сообщил, что за день до этого у Алферова был тяжелый приступ, гипертонический криз.
Ученый стоял у истоков создания первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 2000 году он получил Нобелевскую премию за труды в области изучения полупроводников. После распада СССР в 1991 году Алферов занимал активную гражданскую позицию. В 1995-м он стал депутатом Госдумы в составе фракции «Наш дом — Россия», а с 1999 года баллотировался по спискам КПРФ. Академик в разное время участвовал в работе думских комитетов по образованию и науке, а также комитета по науке и наукоемким технологиям.