Грудинин заявил, что ему не предлагали занять место Алферова в Госдуме

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не получал предложений от руководителей партии занять место в Госдуме, ранее принадлежавшее ученому-физику Жоресу Алферову. Тем не менее политик действительно входит в список возможных кандидатов на мандат Алферова и является одним из наиболее вероятных претендентов на это место. Как сообщили Daily Storm собеседники в партии, вопрос избрания Грудинина на это место является практически решенным — объявления об этом можно ждать в ближайшие дни.





«Консультаций со мной никто не вел», — заявил Грудинин «Коммерсанту». Позднее он подтвердил РБК, что никаких предложений или дискуссий о возможном предоставлении ему мандата от КПРФ не было.





Несмотря на это, политик значится в списке возможных кандидатов. Кроме Грудинина, на мандат Алферова могут претендовать несколько человек, включая экс-кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Решение еще не принято, подчеркнули в партии, однако передача мандата Грудинину весьма вероятна. Собеседники Daily Storm в КПРФ подтвердили, что политик имеет все шансы занять это место. «Сто процентов [депутатом будет выдвинут] Грудинин, здесь уже всё ясно», — сказал один из них.