Разыгравшие Гуайдо российские пранкеры признались, что собирались поговорить с Мадуро

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Провозгласивший себя врио президента латиноамериканской республики поддержал предложение пранкеров заблокировать счета президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перевести хранящиеся там деньги на свой счет. Гуайдо также согласился признать Алексея Навального президентом России, если в этом будет необходимость. В разговоре с Daily Storm Лексус рассказал, насколько сложно оказалось дозвониться до Гуайдо, и о том, собирались ли пранкеры разыграть Мадуро.
«С Гуайдо было тяжело связаться. Сначала мы пробовали связаться через его партию. Но Мадуро, к сожалению, поставил на всех телефонах, которые принадлежали его партии, автоответчики, которые на арабском языке цитировали Коран, — отметил Лексус. — Мадуро, видимо, решил таким образом отомстить Гуайдо, поскольку сторонники оппозиционера в свое время обвинили венесуэльского лидера в связях с ОАЭ... С Мадуро тоже сложно связаться — он также отрезан от мира. Но я скажу так: у нас были попытки [с ним связаться]… К сожалению, он уже услышал о пранке и вряд ли сейчас ответит нам. Хотя мы, конечно, хотели с ним поговорить».
Лексус отметил, что выйти на связь с Гуайдо пранкерам помогли американцы. «Мы пообщались с представителем США по Венесуэле, с ним завязался контакт, и он поручил послу связать нас с Гуайдо. Самое забавное, что связь с Гуайдо был налажена по Skype», — отметил пранкер.
По словам Лексуса, в Skype пранкеры использовали свои российские никнеймы, хотя формально представлялись лидерами Швейцарии. Гуайдо тем не менее ни разу не усомнился в том, что он говорил со швейцарскими политиками, а не с российскими пранкерами, и продолжил разговор даже после того, как переводчица, помогавшая пранкерам с испанским, один раз ошиблась и произнесла фразу на русском.
«После нашего разговора он подписал официальный документ, поставил печать! После звонка мы еще долго общались с его представителем и обменивались с ним разными списками. Естественно, он [Гуайдо] не разбирался до последнего момента. На связь с нами он перестал выходить только после нашей публикации», — рассказал Лексус.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.
В конце января «Новая газета» писала, что Мадуро может использовать российские самолеты для вывоза золотого запаса Венесуэлы из страны и обменять слитки из драгоценного металла на доллары США в банках арабских стран.