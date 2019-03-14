Разыгравшие Гуайдо российские пранкеры признались, что собирались поговорить с Мадуро

По словам Лексуса, в Skype пранкеры использовали свои российские никнеймы, хотя формально представлялись лидерами Швейцарии. Гуайдо тем не менее ни разу не усомнился в том, что он говорил со швейцарскими политиками, а не с российскими пранкерами, и продолжил разговор даже после того, как переводчица, помогавшая пранкерам с испанским, один раз ошиблась и произнесла фразу на русском.





«После нашего разговора он подписал официальный документ, поставил печать! После звонка мы еще долго общались с его представителем и обменивались с ним разными списками. Естественно, он [Гуайдо] не разбирался до последнего момента. На связь с нами он перестал выходить только после нашей публикации», — рассказал Лексус.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.





В конце января «Новая газета» писала, что Мадуро может использовать российские самолеты для вывоза золотого запаса Венесуэлы из страны и обменять слитки из драгоценного металла на доллары США в банках арабских стран.