«МегаФон» приостановил связь во время митинга в Ингушетии по просьбе правоохранителей

«МегаФон» приостановил оказание услуг связи в Республике Ингушетия во время акций протеста в октябре прошлого года на основании мотивированного решения правоохранительных органов. Об этом говорится в ответе управления Роскомнадзора по региону. В октябре 2018-го в республике были перебои с мобильным интернетом, тогда в техподдержке «МегаФона» проблемы со связью объяснили работами с оборудованием.





«Оператор связи ПАО «МегаФон» сообщил, что приостановление оказания услуг связи в стандартах 3G и 4G на территории Республики Ингушетия в период с 04.10.2018 по 17.10.2018 было осуществлено на основании мотивированного решения правоохранительных органов», — говорится в ответе Роскомнадзора на обращение жителя Ингушетии Руслана Богатырева. Документ опубликовали в Telegram-канале компании «Ордерком», которая консультирует операторов связи, в частности, в области Системы техсредств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).





Гендиректор «Ордеркома», эксперт Минюста Дмитрий Галушко рассказал Daily Storm, что такой же ответ от Роскомнадзора получили и другие жители Ингушетии, жаловавшиеся на качество связи. «Жители Ингушетии жаловались в Роскомнадзор по поводу связи, и им всем был одинаковый ответ [что услуги связи приостановили на основании мотивированного решения правоохранительных органов]», — сообщил Галушко.