Грудинин займет место Жореса Алферова в Госдуме

Президиум ЦК КПРФ передаст экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что партия в 2017 году была достаточно уверена в политике, чтобы выдвинуть его как кандидата на пост президента РФ. По мнению руководства КПРФ, Грудинин уже в Госдуме сможет «продолжить лучшие традиции партии».
«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин... Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос... Все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина», — заявил «Интерфаксу» Зюганов, добавив, что кандидата отбирали «очень тщательно», и изначально рассматривались несколько кандидатов.
Глава КПРФ подчеркнул, что Грудинин уже публично выступал от лица партии, когда участвовал в президентской гонке 2018 года. «Миллионы граждан активно голосовали в ходе выборов за Грудинина», — напомнил он.
Зюганов также выразил уверенность в том, что Грудинин проявит себя на посту депутата не хуже, чем его предшественник. «Все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся люди, такие как Алферов», — заключил он.
В феврале Павла Грудинина лишил мандата совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Это было сделано на основании представления прокуратуры, обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Грудинин получит мандат академика и политического деятеля Жореса Алферова, информация о смерти которого появилась 2 марта. Геннадий Зюганов в тот же день сообщил, что за день до этого у Алферова был тяжелый приступ, гипертонический криз.
Ученый стоял у истоков создания первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 2000 году он получил Нобелевскую премию за труды в области изучения полупроводников. После распада СССР в 1991 году Алферов занимал активную гражданскую позицию. В 1995-м он стал депутатом Госдумы в составе фракции «Наш дом — Россия», а с 1999 года баллотировался по спискам КПРФ. Академик в разное время участвовал в работе думских комитетов по образованию и науке, а также комитета по науке и наукоемким технологиям.