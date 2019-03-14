Грудинин займет место Жореса Алферова в Госдуме

Президиум ЦК КПРФ передаст экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что партия в 2017 году была достаточно уверена в политике, чтобы выдвинуть его как кандидата на пост президента РФ. По мнению руководства КПРФ, Грудинин уже в Госдуме сможет «продолжить лучшие традиции партии».





«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин... Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос... Все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина», — заявил «Интерфаксу» Зюганов, добавив, что кандидата отбирали «очень тщательно», и изначально рассматривались несколько кандидатов.





Глава КПРФ подчеркнул, что Грудинин уже публично выступал от лица партии, когда участвовал в президентской гонке 2018 года. «Миллионы граждан активно голосовали в ходе выборов за Грудинина», — напомнил он.





Зюганов также выразил уверенность в том, что Грудинин проявит себя на посту депутата не хуже, чем его предшественник. «Все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся люди, такие как Алферов», — заключил он.