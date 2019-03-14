ПАСМИ: Хоккеист Фролов просит Верховный суд вмешаться в спор с певицей Началовой

Хоккеист Александр Фролов судится со своей бывшей гражданской женой — эстрадной певицей Юлией Началовой — за московскую квартиру стоимостью 40 миллионов рублей. Фролов просит зампреда Верховного суда Василия Нечаева и председателя Высшей квалификационной коллегии судей Николая Тимошина обратить внимание на его дело. Хоккеист утверждает, что раздел квартиры рассматривает судья, связанный с новым возлюбленным певицы, судьей Вячеславом Кудрей. Об этом сообщает ПАСМИ , ссылаясь на письмо Александра Фролова. Пресс-секретарь Началовой накануне сообщила, что певицу ввели в состояние искусственной комы, ее состояние стабильно тяжелое.





«Я, Фролов А.А., заслуженный мастер спорта РФ, а также чемпион мира и чемпион РФ, вынужден обратиться к вам с настоящим обращением, поскольку уже объективно требуется внимание Верховного суда РФ к рассмотрению дела № 2-2532/2019, находящегося в производстве Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода (председательствующий судья Чайко А.А.)», — цитирует ПАСМИ письмо хоккеиста.





Как сообщало издание ранее, до назначения на должность Алексей Чайко был помощником судьи в областном суде, где работает Вячеслав Кудря. Таким образом, Чайко связан с заинтересованными в определенном исходе дела лицами, подчеркивает ПАСМИ.





Для установления правоты Фролова или Началовой Чайко поручил провести экспертизу расписки на подлинность. Александр Фролов беспокоится, что в ходе экспертизы может быть уничтожена расписка Юлии Началовой о получении 20 миллионов рублей за половину квартиры. Суд отдал расписку на исследование «негосударственной экспертной организации, без указания конкретного эксперта и наличия в деле сведений, касающихся профессиональных данных экспертов, которым будет поручено проведение экспертизы», отмечает спортсмен в письме.