Опубликовано видео погони сотрудников ФСБ за террористами в Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) уничтожили двух боевиков в Шпаковском районе Ставропольского края. Машину злоумышленников хотели остановить для проверки документов. Террористы проигнорировали требования стражей правопорядка, открыв по ним огонь. Сделав это, они пытались скрыться, но после погони были уничтожены.
Операция по ликвидации боевиков прошла в ночь с 13 на 14 марта, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). Правоохранители в машине уничтоженных преступников нашли оружие, боеприпасы и гранату. Потерь среди личного состава нет. Гражданские также не пострадали, сообщается на сайте НАК.
«По данным Оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ*», — говорится в сообщении на сайте НАК.
13 марта в НАК сообщали, что правоохранителями была успешно проведена операция по ликвидации террориста в Самарской области. В ходе перестрелки, которая завязалась между спецназовцами и боевиком после того, как он кинул в них гранату, злоумышленник был уничтожен. По данным НАК, ликвидированный боевик был членом ячейки одной из международных террористических организаций и готовил теракт.
*«Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.