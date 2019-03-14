Опубликовано видео погони сотрудников ФСБ за террористами в Ставрополье

Операция по ликвидации боевиков прошла в ночь с 13 на 14 марта, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). Правоохранители в машине уничтоженных преступников нашли оружие, боеприпасы и гранату. Потерь среди личного состава нет. Гражданские также не пострадали, сообщается на сайте НАК.





«По данным Оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ*», — говорится в сообщении на сайте НАК.





13 марта в НАК сообщали, что правоохранителями была успешно проведена операция по ликвидации террориста в Самарской области. В ходе перестрелки, которая завязалась между спецназовцами и боевиком после того, как он кинул в них гранату, злоумышленник был уничтожен. По данным НАК, ликвидированный боевик был членом ячейки одной из международных террористических организаций и готовил теракт.





﻿*«Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.