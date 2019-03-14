Глава Сбербанка упрекнул сторонников сталинизма и назвал главную проблему России

По мнению главы Сбербанка, экономике России может помочь только либерализм, потому что это «единственная экономическая система, способная дать эффективный результат» и заявил, что он абсолютно в этом убежден. «Я абсолютный либерал в экономике и не знаю ни одну другую экономическую систему, которая построена не на либеральных принципах и дает эффективный результат», — подчеркнул Греф.





Конкурс «Лидеры России» проходит в стране уже второй раз и начался в октябре 2018 года. Впервые он получил статус международного конкурса, в нем приняли участие более 200 тысяч человек из 68 стран. Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта, победители получат возможность в течение года набраться опыта под руководством опытных топ-менеджеров, представителей бизнеса и региональных властей, а также государственных деятелей.





В ноябре 2018 года Герман Греф рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к уходу сотрудников, выполнявших простые задачи. В банке сократили около 70% менеджеров среднего звена, но большинство из них прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами. В прошлом году Греф также предлагал создать в России министерство по искусственному интеллекту.