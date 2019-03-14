Глава Сбербанка упрекнул сторонников сталинизма и назвал главную проблему России

Бывший министр экономического развития и действующий глава Сбербанка Герман Греф 14 марта в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России» заявил, что главной проблемой России является отсутствие качественной и эффективной системы государственного управления. Греф также коснулся отечественной истории: он подчеркнул, что успехи советской экономики во времена правления Иосифа Сталина нельзя оправдать из-за гибели миллионов людей. По мнению Грефа, сторонники сталинизма могут сами оказаться в «топке экономического роста» и отметил, что экономике России может помочь только либерализм.
Один из конкурсантов попросил назвать главу Сбербанка три главные российские проблемы. «Можно одну? Отсутствие эффективной системы государственного управления, это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», — цитирует ТАСС слова Грефа, который также отметил, что в «остальное просто не надо пускаться».
По словам экс-министр экономразвития, проводя исторические аналогии со советским прошлым, важно понимать, за счет чего росла экономика СССР и каким именно был ее рост. «Быстро росла и росла эффективно – это две большие разницы», — ответил Греф, заявив, что он не хочет «наступать на ноги сталинистам», но ситуацию, когда рост экономики связан с миллионами загубленных жизней, лично он считает неприемлемой. Глава Сбербанка отметил, что сторонники такого подхода могут сами оказаться в «топке экономического роста».
По мнению главы Сбербанка, экономике России может помочь только либерализм, потому что это «единственная экономическая система, способная дать эффективный результат» и заявил, что он абсолютно в этом убежден. «Я абсолютный либерал в экономике и не знаю ни одну другую экономическую систему, которая построена не на либеральных принципах и дает эффективный результат», — подчеркнул Греф.
Конкурс «Лидеры России» проходит в стране уже второй раз и начался в октябре 2018 года. Впервые он получил статус международного конкурса, в нем приняли участие более 200 тысяч человек из 68 стран. Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта, победители получат возможность в течение года набраться опыта под руководством опытных топ-менеджеров, представителей бизнеса и региональных властей, а также государственных деятелей.
В ноябре 2018 года Герман Греф рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к уходу сотрудников, выполнявших простые задачи. В банке сократили около 70% менеджеров среднего звена, но большинство из них прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами. В прошлом году Греф также предлагал создать в России министерство по искусственному интеллекту.