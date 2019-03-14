Матвиенко похвалила россиян за остроумные мемы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила талант и креативность россиян, придумавших новые мемы после одобрения законопроектов о борьбе с фейковыми новостями в СМИ и оскорблением властей. Об этом она сказала на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда, посвященном реализации послания президента России.





Матвиенко заявила, что в России не только умные ученые и эксперты, но и народ. «Народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: «покритикуешь власть — подпадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадаешь под закон о фейковых новостях», — цитирует ее «Интерфакс».





«Андрей Александрович, народ не дремлет», — обратилась спикер Совфеда к автору законопроектов, сенатору Андрею Клишасу. Она добавила, что власть «тоже не дура». «А то все умные, умные, а власть все критикуют», — сказала Матвиенко.