Матвиенко похвалила россиян за остроумные мемы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила талант и креативность россиян, придумавших новые мемы после одобрения законопроектов о борьбе с фейковыми новостями в СМИ и оскорблением властей. Об этом она сказала на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда, посвященном реализации послания президента России.
Матвиенко заявила, что в России не только умные ученые и эксперты, но и народ. «Народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: «покритикуешь власть — подпадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадаешь под закон о фейковых новостях», — цитирует ее «Интерфакс».
«Андрей Александрович, народ не дремлет», — обратилась спикер Совфеда к автору законопроектов, сенатору Андрею Клишасу. Она добавила, что власть «тоже не дура». «А то все умные, умные, а власть все критикуют», — сказала Матвиенко.
Совет Федерации 13 марта одобрил законопроекты о наказаниях за фейковые новости в СМИ и за неуважение к госсимволам. 11 марта СПЧ призвал Госдуму и Совфед создать согласительную комиссию по доработке этих законопроектов. В текущем виде документы не могут быть утверждены парламентом, убеждены правозащитники.
На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству представитель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Шульман раскритиковала законопроекты и подчеркнула, что в случае принятия этих документов заключение Совета будет направлено президенту.
На сайте СПЧ были опубликованы экспертные заключения по законопроектам о фейках и о наказании за оскорбление госсимволов. В частности, указывается, что закон о фейках будет создавать «основу для произвольного преследования граждан и организаций», а штрафы поставят на грань разорения многие российские СМИ, так как «вероятность ошибки в новостях довольно велика». В заключении по законопроекту об оскорблении власти указывается, что проект закона нарушает Конституцию РФ.
Законопроекты о наказании за фейковые новости в СМИ и за оскорбление символов госвласти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — до 1,5 миллиона рублей.