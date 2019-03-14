Путин призвал Силуанова не спешить с введением экологического налога

Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с устаревшей нормативной базой в сфере экологии, чтобы позволить предприятиям внедрять в свою работу новые технологии. Глава государства призвал министра финансов РФ подробно проработать со своим ведомством налог на экологию, прежде чем вводить его в Налоговый кодекс, чтобы не нагружать излишне бизнес. Путин также призвал правоохранителей и предпринимателей работать вместе над улучшением инвестиционного климата в России.





«Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, поэтому Минфин и сделал это предложение — внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс. Вместе с вами Минфин и правительство в целом подумают, как по этому направлению работать», — заметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам Путина, бизнесу не столь важно, какой именно налог он платит, если эти платежи «становятся неподъемными». Также он призвал власти провести обновление нормативной базы в экологических законах, чтобы позволить предприятиям внедрять новые технологии в работу.





Российский лидер отметил, что властям необходимо работать вместе с предпринимателями по вопросам инноваций и инвестиций. В конце заседания глава РСПП Александр Шохин не пропустил к президенту записку из зала, однако Путин настоял на чтении послания. Автор записки сообщил, что хотел бы встретиться с главой государства. «Здесь весь зал хотел бы встретиться», — отметил Шохин, а Путин добавил: «Мы так и делаем с вами, время от времени мы так и [встречаемся]».