СПЧ попросил президента отклонить законопроекты о фейках в СМИ и неуважении к власти

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой отклонить и направить на доработку законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости оскорбление символов власти, принятые ранее Госдумой и Советом Федерации. Об этом 14 марта сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
«Мы направили уже президенту наше экспертное заключение — отклонить [законопроекты] и отправить на доработку», — цитирует слова главы консультативного органа «Интерфакс».
СПЧ 11 марта призвал Госдуму и Совфед создать согласительную комиссию по доработке законопроектов о наказании за фейковые новости в СМИ и за оскорбление госсимволов, так как в настоящем виде они не могут быть утверждены парламентом. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, они «не успели угнаться» за Госдумой, которая быстро приняла законопроекты в трех чтениях, поэтому на резонансные проекты законов отреагировали не сразу.
На сайте СПЧ были опубликованы экспертные заключения по законопроектам о фейках и о наказании за оскорбление госсимволов. В частности, указывается, что закон о фейках будет создавать «основу для произвольного преследования граждан и организаций», а штрафы поставят на грань разорения многие российские СМИ, так как «вероятность ошибки в новостях довольно велика». В заключении по законопроекту об оскорблении власти указывается, что проект закона нарушает Конституцию РФ.
«В данном случае налицо не просто несогласованность юридических формулировок, но подразумеваемая презумпция наличия у контрольно-надзорных государственных органов — Роскомнадзора и прокуратуры — знания абсолютной истины», — отмечено в заключении.
Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — до 1,5 миллиона рублей.