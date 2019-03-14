СПЧ попросил президента отклонить законопроекты о фейках в СМИ и неуважении к власти

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой отклонить и направить на доработку законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости оскорбление символов власти, принятые ранее Госдумой и Советом Федерации. Об этом 14 марта сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.





«Мы направили уже президенту наше экспертное заключение — отклонить [законопроекты] и отправить на доработку», — цитирует слова главы консультативного органа «Интерфакс».



