Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, ссылаясь на ответ ведомства. Скриншот ответа Минобороны содержится в видеоролике ФБК. Сам Брилев заявил, что ждал решения общественного совета ведомства, но его никто не уведомлял об исключении из совета.





«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — сказал журналист радиостанции «Говорит Москва».



