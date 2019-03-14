Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, ссылаясь на ответ ведомства. Скриншот ответа Минобороны содержится в видеоролике ФБК. Сам Брилев заявил, что ждал решения общественного совета ведомства, но его никто не уведомлял об исключении из совета.
«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — сказал журналист радиостанции «Говорит Москва».
На сайте военного ведомства в списке состава общественного совета при Минобороны России нет фамилии Брилева.
В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Сергею Брилеву, возможно, придется покинуть общественный совет при Министерстве обороны России из-за наличия у журналиста гражданства Великобритании.
Фонд борьбы с коррупцией 22 ноября 2018 года опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Сергей Брилев — гражданин Великобритании и у него есть недвижимость недалеко от лондонского аэропорта Хитроу.
Сам Брилев 27 ноября 2018-го на своей странице в Facebook написал, что действительно имеет британский паспорт и является обладателем недвижимости в Лондоне. Однако он отметил, что законодательство не нарушал и от налогов не укрывался.
Затем Алексей Навальный опубликовал в Twitter заявление на имя министра обороны России Сергея Шойгу, в котором потребовал исключить Сергея Брилева из общественного совета при Минобороны. Навальный указал на наличие у Брилева гражданства Великобритании, которое подтвердил сам телеведущий. Согласно закону, человек с двумя гражданствами не может быть членом совета, подчеркнул политик.