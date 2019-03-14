Пентагон обвинил Россию в «агрессивной модернизации вооруженных сил»

Россия занимается «агрессивной модернизацией своих вооруженных сил», заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем, заявил он. Шанахан также утверждает, что Москва запугивает своих соседей, используя ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов.





«Несмотря на экономические трудности и объем своей экономики, который меньше [аналогичного показателя] штата Техас, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия успешно разыгрывает слабую стратегическую карту, агрессивно модернизируя свои вооруженные силы», — цитирует текст выступления Шанахана в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях по бюджету американского Минобороны ТАСС.





Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем, заявил исполняющий обязанности главы ведомства.





В Пентагоне предполагают, что одна из российских гиперзвуковых систем может быть принята на вооружение до конца года. Шанахан сказал, что Москва разрабатывает большой комплекс современных нестратегических вооружений. «Этот комплекс включает способную нести ядерный боезаряд крылатую ракету SSC-8... данная система явно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — сообщает агентство.