Пентагон обвинил Россию в «агрессивной модернизации вооруженных сил»

Россия занимается «агрессивной модернизацией своих вооруженных сил», заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем, заявил он. Шанахан также утверждает, что Москва запугивает своих соседей, используя ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов.
«Несмотря на экономические трудности и объем своей экономики, который меньше [аналогичного показателя] штата Техас, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия успешно разыгрывает слабую стратегическую карту, агрессивно модернизируя свои вооруженные силы», — цитирует текст выступления Шанахана в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях по бюджету американского Минобороны ТАСС.
Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем, заявил исполняющий обязанности главы ведомства.
В Пентагоне предполагают, что одна из российских гиперзвуковых систем может быть принята на вооружение до конца года. Шанахан сказал, что Москва разрабатывает большой комплекс современных нестратегических вооружений. «Этот комплекс включает способную нести ядерный боезаряд крылатую ракету SSC-8... данная система явно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — сообщает агентство.
В Минобороны США также заявили, что Россия проецирует военную мощь за пределы своих границ, запугивает соседей и использует ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов. Кроме того, Москву обвинили в подрыве суверенных демократических процессов в других странах.
Ранее 14 марта стало известно, что США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из ДРСМД, который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.