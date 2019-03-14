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СМИ: Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу об убийстве Хашкаджи
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СМИ: Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу об убийстве Хашкаджи

Оппозиционного саудовского журналиста убили в начале октября 2018 года

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала по запросу Турции международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по обвинению в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в начале октября 2018 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah.


По информации издания, Интерпол распространил в отношении 20 саудовцев «красные уведомления» — предписания о задержании этих людей по всему миру. Международная организация уголовной полиции выпустила такие уведомления 1 марта в рамках запроса Турции, пишет газета.


Расследование убийства Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле ведет главная прокуратура турецкой столицы. По версии турецких властей, 20 подданных Саудовской Аравии прибыли в Стамбул для убийства оппозиционного журналиста.


Саудовская Аравия сочла вмешательством во внутренние дела обвинения в убийстве Хашкаджи

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В декабре 2018 года Саудовская Аравия отвергла обвинения со стороны Сената США, который признал аравийского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Арабское королевство упрекает Сенат во «вмешательстве во внутренние дела страны». ЦРУ считает, что преступление совершили агенты, близкие к принцу, а распоряжение ликвидировать Хашкаджи отдал он сам.


Журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября в консульстве королевства в Стамбуле, где оформлял документы. Спустя две недели саудовские правоохранители заявили, что обозреватель, известный своими критическими заметками в адрес властей, был убит. К такому же заключению пришла и прокуратура Турции. 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что в рамках расследования «дела Хашкаджи» были задержаны более 20 человек и пятерым из них грозит смертная казнь.


Саудовец Джамаль Хашкаджи жил в Америке и критиковал Мухаммеда бен Салмана. Вашингтон ввел санкции против 17 причастных к убийству Хашкаджи. Турция запросила у Эр-Рияда экстрадицию замешанных в убийстве, но королевство заявило, что не выдаст виновных.


Саудовская Аравия сочла вмешательством во внутренние дела обвинения в убийстве Хашкаджи

Эр-Рияд осудил резолюцию Сената США, в которой ответственным за убийство журналиста признан наследный принц королевства 17 декабря 2018

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