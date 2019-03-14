СМИ: Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу об убийстве Хашкаджи

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала по запросу Турции международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по обвинению в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в начале октября 2018 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah.





По информации издания, Интерпол распространил в отношении 20 саудовцев «красные уведомления» — предписания о задержании этих людей по всему миру. Международная организация уголовной полиции выпустила такие уведомления 1 марта в рамках запроса Турции, пишет газета.





Расследование убийства Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле ведет главная прокуратура турецкой столицы. По версии турецких властей, 20 подданных Саудовской Аравии прибыли в Стамбул для убийства оппозиционного журналиста.