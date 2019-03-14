СМИ: Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу об убийстве Хашкаджи

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала по запросу Турции международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по обвинению в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в начале октября 2018 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah.
По информации издания, Интерпол распространил в отношении 20 саудовцев «красные уведомления» — предписания о задержании этих людей по всему миру. Международная организация уголовной полиции выпустила такие уведомления 1 марта в рамках запроса Турции, пишет газета.
Расследование убийства Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле ведет главная прокуратура турецкой столицы. По версии турецких властей, 20 подданных Саудовской Аравии прибыли в Стамбул для убийства оппозиционного журналиста.
В декабре 2018 года Саудовская Аравия отвергла обвинения со стороны Сената США, который признал аравийского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Арабское королевство упрекает Сенат во «вмешательстве во внутренние дела страны». ЦРУ считает, что преступление совершили агенты, близкие к принцу, а распоряжение ликвидировать Хашкаджи отдал он сам.
Журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября в консульстве королевства в Стамбуле, где оформлял документы. Спустя две недели саудовские правоохранители заявили, что обозреватель, известный своими критическими заметками в адрес властей, был убит. К такому же заключению пришла и прокуратура Турции. 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что в рамках расследования «дела Хашкаджи» были задержаны более 20 человек и пятерым из них грозит смертная казнь.
Саудовец Джамаль Хашкаджи жил в Америке и критиковал Мухаммеда бен Салмана. Вашингтон ввел санкции против 17 причастных к убийству Хашкаджи. Турция запросила у Эр-Рияда экстрадицию замешанных в убийстве, но королевство заявило, что не выдаст виновных.