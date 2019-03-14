Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Все сотрудники американского диппредставительства покинули Венесуэлу, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон надеется вернуть своих дипломатов «в свободную и демократическую Венесуэлу», заявил Помпео. Он добавил, что США считают законным лидером Боливарианской Республики Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе провозгласил себя президентом страны.





«Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну. Я знаю, что это тяжелый момент для них, — цитирует Помпео ТАСС. — Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы».





Госсекретарь США добавил, что Вашингтон возобновит свое дипломатическое присутствие в республике, когда произойдет демократическая передача власти.