Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Все сотрудники американского диппредставительства покинули Венесуэлу, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон надеется вернуть своих дипломатов «в свободную и демократическую Венесуэлу», заявил Помпео. Он добавил, что США считают законным лидером Боливарианской Республики Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе провозгласил себя президентом страны.
«Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну. Я знаю, что это тяжелый момент для них, — цитирует Помпео ТАСС. — Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы».
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон возобновит свое дипломатическое присутствие в республике, когда произойдет демократическая передача власти.
12 марта власти Венесуэлы предписали всем американским дипломатам покинуть республику в течение 72 часов.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.
В конце января 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA, главной нефтяной компании Венесуэлы. Представители США сообщили, что санкции введены для давления на президента республики Николаса Мадуро — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удержать власть. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что дочерняя компания PDVSA в США, Citgo Petroleum, сможет продолжить работу, если получаемые ею средства будут оставаться на заблокированных в США счетах, тем самым не попадая в руки Мадуро.