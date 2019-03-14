Мосгорсуд призвал «Эхо Москвы» «деликатнее относиться» к содержанию эфиров

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова направила письмо главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову с жалобой на один из эфиров, в котором в качестве приглашенного гостя принимал участие писатель Виктор Шендерович. Раздражение Егоровой вызвала реплика литератора относительно работы московских судей, которых Шендерович призывал посадить в тюрьму. Председатель Мосгорсуда в своем письме Венедиктову попросила гравреда «Эхо Москвы» «внимательнее и деликатнее относиться к содержанию эфиров в части оценки работы судейского корпуса столицы».
Речь идет об эфире передачи «Особое мнение» от 28 февраля, в которой Шендерович сказал: «Пока судья Данилкин на свободе и в почете, пока на свободе, кто сажал «болотников» <…> до те пор ни о какой положительной репутации судейского корпуса говорить» не нужно».
«Понимая, что озвучено частное мнение приглашенного лица, полагаю необходимым обратить Ваше внимание как главного редактора радиостанции на необходимость проявления в эфирах уважения к работе московских судей… Обращаюсь к Вам, поскольку уверена в том, что если Вы возьмете ситуацию под свой личный контроль, подобное впредь не повториться», - говорится в обращении Егоровой, скриншоты которого опубликованы на сайте радиостанции.
14 февраля Алексей Венедиктов был переназначен на должность главного редактора «Эхо Москвы». На выборах за него проголосовало 79 человека. Против его конкурента - Алексея Голубева (корреспондента радиостанции) - 22 человека. Новый контракт с ним должен быть подписан на 5 лет, сообщается на официальном сайт радиостанции.
В начале февраля Псковский мировой суд оштрафовал редакцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей из-за публикации, в которой высказывался призыв к терроризму (заметка касалась теракта в Архангельске в октябре 2018 года).