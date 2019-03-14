Мосгорсуд призвал «Эхо Москвы» «деликатнее относиться» к содержанию эфиров

14 февраля Алексей Венедиктов был переназначен на должность главного редактора «Эхо Москвы». На выборах за него проголосовало 79 человека. Против его конкурента - Алексея Голубева (корреспондента радиостанции) - 22 человека. Новый контракт с ним должен быть подписан на 5 лет, сообщается на официальном сайт радиостанции.





В начале февраля Псковский мировой суд оштрафовал редакцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей из-за публикации, в которой высказывался призыв к терроризму (заметка касалась теракта в Архангельске в октябре 2018 года).