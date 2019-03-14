close
St
Brexit откладывается: Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС
Новости

Brexit откладывается: Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС

За перенос даты выступили 412 представителей Палаты общин, а против – только 202 депутата

Парламент Великобритании поддержал предложение правительства страны об отсрочке даты выхода королевства из состава Европейского союза. За перенос даты на более поздний срок выступили 412 депутатов, против высказались только 202 законотворца. Изначально выход Соединенного Королевства из ЕС должен был состояться 29 марта. Теперь это событие может быть отодвинуто на конец июня.


Поддержка парламента по принципиальному вопросу позволит кабинету премьер–министра Терезы Мэй направить в Брюссель запрос о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня. Но этот запрос будет направлен только в том случае, если парламент до 20 марта утвердит проект соглашения об условиях Brexit для королевства. 13 марта депутаты дважды отвергли проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, представленный Мэй и уже согласованный премьером с руководством ЕС.


Парламент Великобритании выступил против выхода из Brexit без сделки

Лондон должен покинуть ЕС 29 марта, но сроки могут измениться 13 марта 2019

Первый раз проект соглашения об условиях выхода рассматривался в Палате общин в январе. После его отклонения Лондон сумел добиться лишь незначительных уступок от Брюсселя по условиям выхода. В марте председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер заявил, что в ЕС больше не будут обсуждать с британцами условия по выходу Соединенного Королевства из ЕС.


Летом 2016 году в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС.


Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский Союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕАС блокировала Франция. 


Малыш Брексит: пользователи предложили имя для первенца принца Гарри и Меган Маркл

Ребенок родится весной следующего года, сообщили в Кенсингтонском дворце 15 октября 2018

Показать комментарии