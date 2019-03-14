Brexit откладывается: Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС

Парламент Великобритании поддержал предложение правительства страны об отсрочке даты выхода королевства из состава Европейского союза. За перенос даты на более поздний срок выступили 412 депутатов, против высказались только 202 законотворца. Изначально выход Соединенного Королевства из ЕС должен был состояться 29 марта. Теперь это событие может быть отодвинуто на конец июня.
Поддержка парламента по принципиальному вопросу позволит кабинету премьер–министра Терезы Мэй направить в Брюссель запрос о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня. Но этот запрос будет направлен только в том случае, если парламент до 20 марта утвердит проект соглашения об условиях Brexit для королевства. 13 марта депутаты дважды отвергли проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, представленный Мэй и уже согласованный премьером с руководством ЕС.
Первый раз проект соглашения об условиях выхода рассматривался в Палате общин в январе. После его отклонения Лондон сумел добиться лишь незначительных уступок от Брюсселя по условиям выхода. В марте председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер заявил, что в ЕС больше не будут обсуждать с британцами условия по выходу Соединенного Королевства из ЕС.
Летом 2016 году в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС.
Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский Союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕАС блокировала Франция.