Brexit откладывается: Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС

Парламент Великобритании поддержал предложение правительства страны об отсрочке даты выхода королевства из состава Европейского союза. За перенос даты на более поздний срок выступили 412 депутатов, против высказались только 202 законотворца. Изначально выход Соединенного Королевства из ЕС должен был состояться 29 марта. Теперь это событие может быть отодвинуто на конец июня.





Поддержка парламента по принципиальному вопросу позволит кабинету премьер–министра Терезы Мэй направить в Брюссель запрос о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня. Но этот запрос будет направлен только в том случае, если парламент до 20 марта утвердит проект соглашения об условиях Brexit для королевства. 13 марта депутаты дважды отвергли проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, представленный Мэй и уже согласованный премьером с руководством ЕС.