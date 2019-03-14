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«Вето!»: Трамп отреагировал на резолюцию Сената по отмене режима ЧП
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«Вето!»: Трамп отреагировал на резолюцию Сената по отмене режима ЧП

Президент США написал в своем Twitter, что благодарен тем республиканцам, кто голосовал против документа

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на резолюцию Сената по отмене режима ЧП, действующего на границе с Мексикой. За принятие резолюции проголосовали 59 сенаторов, против - 41. Свою реакцию американский лидер выразил на своей странице в Twitter.




«Вето!.. Я с нетерпением жду тот момент, когда я смогу отклонить резолюцию, открывающую наши границы для наркотиков», - написал Трамп в Twitter.


Он также поблагодарил тех республиканцев в Сенате, которые 14 марта проголосовали против принятия резолюции (таких было 12 человек).


Резолюция могла избежать процедуры утверждения президентом США в том случае, если бы за нее проголосовали две трети сенаторов. Тогда она стала бы действовать напрямую, без визы Трампа. Ранее эту резолюцию утвердили в Палате представителей Конгресса.


Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе 15 февраля. Президент США рассчитывал получить из бюджета около 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе, а также укрепления существующих там КПП. Общая протяженность укреплений должна составить 376,5 километра. Трамп во время своей предвыборной кампании не раз высказывался негативно в отношении мигрантов в том числе тех, кто приезжает в США из Мексики.


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