«Союз МС-12» успешно пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз МС-12» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка произошла в 04:02 мск. На борту находятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были прилететь на МКС осенью прошлого года, но пуск ракеты «Союз-ФГ» прошел неудачно, и экипажу пришлось эвакуироваться.
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур в 22:14 мск 14 марта. За девять минут корабль «Союз МС-12» был выведен на курс к станции и отделился от ракеты. Полет проходил по короткой схеме — корабль сделал четыре витка вокруг Земли перед контактом со станцией вместо стандартных 34 витков.
На МКС экипаж корабля встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Овчинин вместе с Кононенко планирует выход в открытый космос 29 мая. Американские астронавты должны провести три выхода: 22 и 29 марта, а также 8 апреля. 29 марта Кох и Макклейн выйдут в космос вместе, это будет первый случай в истории, когда в открытом космосе окажутся две женщины сразу.
Авария российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября 2018 года после старта с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на МКС двух космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Из-за нештатной ситуации пилотируемый блок совершил аварийное приземление в Казахстане, примерно в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Никто из космонавтов не пострадал благодаря сработавшей системе аварийного спасения.