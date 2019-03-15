«Союз МС-12» успешно пристыковался к МКС

Ракета «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур в 22:14 мск 14 марта. За девять минут корабль «Союз МС-12» был выведен на курс к станции и отделился от ракеты. Полет проходил по короткой схеме — корабль сделал четыре витка вокруг Земли перед контактом со станцией вместо стандартных 34 витков.





На МКС экипаж корабля встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Овчинин вместе с Кононенко планирует выход в открытый космос 29 мая. Американские астронавты должны провести три выхода: 22 и 29 марта, а также 8 апреля. 29 марта Кох и Макклейн выйдут в космос вместе, это будет первый случай в истории, когда в открытом космосе окажутся две женщины сразу.