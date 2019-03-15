СМИ: Патриарх Кирилл попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева в Москве

Русская православная церковь потребовала передать ей во владение Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. С этой просьбой патриарх Кирилл обратился в Росимущество. Руководство музея выступает против такой передачи — по их мнению, если весь комплекс монастыря будет во владении РПЦ, то музей «придется выкинуть на улицу». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседников в Росимуществе и директора музея Михаила Миндлина.





Письмо о передаче монастыря во владение РПЦ было отправлено в Росимущество в конце января. С февраля в ведомстве эта тема прорабатывается — управлению Росимущества в Москве поручили провести внеплановую проверку музейного комплекса. Одновременно в ведомстве запросили позицию Минкультуры и находящегося на территории монастыря Музея имени Рублева.





«Мы против передачи всего комплекса монастыря церкви. Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — заявил директор музея Михаил Миндлин. По его словам, музей готов к сотрудничеству с РПЦ — церкви могут передать Спасский собор и здание прихода, а также братский корпус. «Мы делаем одно дело, представляем древнерусскую церковную культуру широким кругам населения, в значительной степени выполняем таким образом для церкви миссионерскую миссию», — подчеркнул руководитель музея.