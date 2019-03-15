СМИ: Патриарх Кирилл попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева в Москве

Русская православная церковь потребовала передать ей во владение Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. С этой просьбой патриарх Кирилл обратился в Росимущество. Руководство музея выступает против такой передачи — по их мнению, если весь комплекс монастыря будет во владении РПЦ, то музей «придется выкинуть на улицу». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседников в Росимуществе и директора музея Михаила Миндлина.
Письмо о передаче монастыря во владение РПЦ было отправлено в Росимущество в конце января. С февраля в ведомстве эта тема прорабатывается — управлению Росимущества в Москве поручили провести внеплановую проверку музейного комплекса. Одновременно в ведомстве запросили позицию Минкультуры и находящегося на территории монастыря Музея имени Рублева.
«Мы против передачи всего комплекса монастыря церкви. Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — заявил директор музея Михаил Миндлин. По его словам, музей готов к сотрудничеству с РПЦ — церкви могут передать Спасский собор и здание прихода, а также братский корпус. «Мы делаем одно дело, представляем древнерусскую церковную культуру широким кругам населения, в значительной степени выполняем таким образом для церкви миссионерскую миссию», — подчеркнул руководитель музея.
В январском письме патриарх просит передать РПЦ здание по адресу: Андроньевская площадь, дом 10 (и 11 строений на его территории). Здания являются частью объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря». Кроме Спасского собора, в ансамбль входят сохранившиеся части стен и башен XVII—XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810–1814 годов, настоятельные палаты 1670 года, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, церковь Михаила Архангела 1691 года и усыпальница бояр Лопухиных, а также одностопная трапезная палата 1504–1506 годов, в которой и находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. По архивным документам церкви, все эти строения принадлежали Андроникову монастырю.
Запрос о передаче зданий РПЦ основан на законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности» (законе о реституции), принятом в 2010 году. Согласно закону, РПЦ может претендовать на владение большинством религиозных объектов, которые ранее перешли в государственную собственность, включая и те, которые стали памятниками или музеями федерального значения.
В 2015 году РПЦ претендовала на передачу ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, построенного во второй половине XIX века, который в настоящее время принадлежит государству и является музеем. В конце декабря 2018 года вопрос был снят с повестки — правительство Санкт-Петербурга так и не заключило договор с церковью.