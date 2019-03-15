Новозеландская полиция задержала подозреваемых в убийстве 27 человек в мечетях

Полиция арестовала четырех человек по подозрению в организации стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Издание New Zealand Herald сообщает, что в результате атаки погибли 27 человек, еще более 30 госпитализированы. Один из предполагаемых стрелков, Брентон Таррант, записал нападение на видео и транслировал его в Facebook в течение 17 минут. Мужчина также опубликовал 73-страничный текст, в котором заявил, что мотивировался «расовыми причинами», и что желает «развязать конфликт между странами Запада и исламистами».
Полиция задержала трех мужчин и одну женщину по подозрению в атаках на мечети. «Мы можем подтвердить, что в ходе этого инцидента погибли люди. Точное число погибших неизвестно, но оно очень значительно. Пока что мы задержали троих мужчин и женщину, с ними проводятся допросы и следственные действия. Полиция не считает инцидент исчерпанным, поэтому жителям Крайстчерча рекомендуется оставаться в своих домах», — сообщили в новозеландской полиции.
В опубликованном онлайн-манифесте одного из предполагаемых стрелков говорится о его мотивах — мужчина по имени Брентон Таррант заявил, что является «обычным белым человеком, который хочет сохранить свой народ». В тексте указано, что фактически Таррант собирается осуществить террористический акт. Также Таррант транслировал нападение в реальном времени в соцсетях.
Около 13:45 по местному времени (04:45 мск) в городе Крайстчерч после дневной молитвы в две мечети вошли вооруженные люди, которые заблокировали выходы и начали стрельбу. Свидетели сообщают, что в одной из мечетей находилось около 200 человек, во второй около 300 человек. Также в припаркованных поблизости автомобилях позднее нашли самодельные бомбы.
Несмотря на задержание четырех подозреваемых, полиция не считает инцидент исчерпанным и призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Также закрыты все школы города, а по всей Новой Зеландии власти призывают временно закрыть мечети.