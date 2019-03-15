Новозеландская полиция задержала подозреваемых в убийстве 27 человек в мечетях

В опубликованном онлайн-манифесте одного из предполагаемых стрелков говорится о его мотивах — мужчина по имени Брентон Таррант заявил, что является «обычным белым человеком, который хочет сохранить свой народ». В тексте указано, что фактически Таррант собирается осуществить террористический акт. Также Таррант транслировал нападение в реальном времени в соцсетях.





Около 13:45 по местному времени (04:45 мск) в городе Крайстчерч после дневной молитвы в две мечети вошли вооруженные люди, которые заблокировали выходы и начали стрельбу. Свидетели сообщают, что в одной из мечетей находилось около 200 человек, во второй около 300 человек. Также в припаркованных поблизости автомобилях позднее нашли самодельные бомбы.





Несмотря на задержание четырех подозреваемых, полиция не считает инцидент исчерпанным и призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Также закрыты все школы города, а по всей Новой Зеландии власти призывают временно закрыть мечети.