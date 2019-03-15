Суд приостановил строительство завода по розливу байкальской воды

Строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено, пока компания «АкваСиб» не устранит выявленные в ходе проверок нарушения. Экспертиза показала, что на объекте нарушен ряд федеральных законов, в том числе касающихся экологии и безопасности производства. Также были выявлены нарушения и в организации строительства.
«Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», — сообщается на сайте правительства Иркутской области.
По данным проверки, компания «АкваСиб» нарушила законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». «В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства», — говорится в тексте. Также экспертиза нашла нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения государственной экологической экспертизы.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству России изучить на предмет соответствия экологическим стандартам проект компании «Аквасиб» по строительству завода по производству минеральной воды на озере Байкал. В кабмине понимают озабоченность людей данной проблемой, подчеркнул глава правительства. Премьер также напомнил, что остановка деятельности байкальского ЦБК некоторое время назад существенно улучшила экологическую обстановку в регионе.
Компания «Аквасиб» в январе 2019 года начала строительство завода по розливу воды из озера Байкал. Предполагается, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2019 года. Его проектная мощность — порядка 190 миллионов литров питьевой воды в год. Планируется, что 20% продукции будет поставляться на внутренний рынок, а остальная часть воды пойдет на экспорт, преимущественно в страны Азии.
В Едином госреестре юрлиц России указано, что основным владельцем ООО «Аквасиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае.
На сайте www.change.org против строительства завода создана петиция, которая набрала более 850 тысяч подписей.