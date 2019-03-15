Суд приостановил строительство завода по розливу байкальской воды

Строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено, пока компания «АкваСиб» не устранит выявленные в ходе проверок нарушения. Экспертиза показала, что на объекте нарушен ряд федеральных законов, в том числе касающихся экологии и безопасности производства. Также были выявлены нарушения и в организации строительства.





«Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», — сообщается на сайте правительства Иркутской области.





По данным проверки, компания «АкваСиб» нарушила законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». «В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства», — говорится в тексте. Также экспертиза нашла нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения государственной экологической экспертизы.