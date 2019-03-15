Число жертв в результате стрельбы в новозеландском Крайстчерче увеличилось до 40 человек

По информации New Zealand Herald, два подозрительных ранца были оставлены неизвестными на оклендском железнодорожном вокзале Бритомарт. Подозрительные предметы были оцеплены, специальный робот-сапер произвел их подрыв. Сообщается, что в рюкзаках было две бомбы.





Нападение на мечети совершили четыре человека. Полиция сообщала, что задержаны четыре человека, причастные к терактам. Не уточнялось, имеют ли взятые под стражу люди непосредственное отношение к нападению на мечети. Один из главных подозреваемых, устроивший стрельбу в мечетях, — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети). Полиция продолжает его поиски.





В опубликованном в Сети его манифесте указывается, что свой теракт он и его подельники объясняют стремлением развязать конфликт между «странами Запада и исламистами». Один из нападавших во время атаки вел прямую видеотрансляцию в интернете, она продолжалась примерно 17 минут.





Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала усилить меры безопасности в стране. Она также выразила свои соболезнования родным и близким жертв трагедии в Крайстчерче.





«Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение. <...> Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы», — передает слова премьера Ардерн агентство Reuters.





Стрельба в Крайстчерче стала самым крупным по числу жертв преступлением на территории Новой Зеландии со времен Второй мировой войны, передает New Zealand Herald. В 1943 году в японском лагере для военнопленных в Фезерстоне в результате беспорядков погибли 49 человек.