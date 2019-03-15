Путин осудил «жестокий и циничный» теракт в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн, а также родным и близким погибших и раненых в ходе теракта в городе Крайстчерч. Глава государства осудил террористов и выразил надежду на то, что они понесут заслуженное наказание. По последним данным, жертвами теракта стали 49 человек, еще более 20 были ранены.
«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — сообщается в телеграмме Путина к Ардерн.
Президент РФ подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял во время атаки родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление раненых. По официальным данным, в ходе атаки погибли 49 человек, более 20 ранены.
Около 13:45 по местному времени (04:45 мск) в городе Крайстчерч после дневной молитвы в две мечети вошли вооруженные люди, они заблокировали выходы и начали стрельбу. Свидетели сообщают, что в одной из мечетей находились около 200 человек, во второй — около 300. В припаркованных поблизости автомобилях позднее нашли самодельные бомбы.
Полиция Новой Зеландии сообщала о задержании четырех человек, причастных к терактам. Не уточнялось, имеют ли взятые под стражу люди непосредственное отношение к нападению на мечети. Один из главных подозреваемых, устроивший стрельбу в мечетях, — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети). Полиция продолжает его поиски. В опубликованном манифесте в интернете он объясняет, что этим терактом он и его подельники стремились развязать конфликт между «странами Запада и исламистами». Один из нападавших во время атаки вел прямую видеотрансляцию в Сети, она продолжалась примерно 17 минут.
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала усилить меры безопасности в стране. Она также выразила свои соболезнования родным и близким жертв трагедии в Крайстчерче.
Стрельба в Крайстчерче стала самым крупным по числу жертв преступлением на территории Новой Зеландии со времен Второй мировой войны, передает New Zealand Herald. В 1943 году в японском лагере для военнопленных в Фезерстоне в результате беспорядков погибли 49 человек.