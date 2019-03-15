Путин осудил «жестокий и циничный» теракт в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн, а также родным и близким погибших и раненых в ходе теракта в городе Крайстчерч. Глава государства осудил террористов и выразил надежду на то, что они понесут заслуженное наказание. По последним данным, жертвами теракта стали 49 человек, еще более 20 были ранены.





«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — сообщается в телеграмме Путина к Ардерн.





Президент РФ подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял во время атаки родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление раненых. По официальным данным, в ходе атаки погибли 49 человек, более 20 ранены.