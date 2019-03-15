«Крым объединил народы России»: Володин поздравил с пятилетием воссоединения

Торжественный митинг, посвященный пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России, прошел 15 марта в Симферополе. Глава делегации Госдумы на празднике, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил крымчан и отметил исключительную роль событий весны 2014 года в истории страны. По его словам, народы Крыма продемонстрировали пример настоящего единения, который был воспринят затем всей страной.
«Пять лет назад вы [жители Крыма и Севастополя] сделали свой выбор [проголосовали на референдуме]. Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом — в Россию, — сказал Володин. — Если мы будем помнить то, что сделал народ Крыма, Севастополя, если мы будем помнить то, что выдержали вы, мы навсегда сохраним память о тех событиях пятилетней давности и никогда не допустим, чтобы народ был разъединен».
«Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна — наша Россия, — продолжил спикер. — Мы сила, вместе мы победим, вместе мы одна страна».
Он также отметил, что стоящие перед страной проблемы, например, в экономике, можно решить, если решать их вместе.
В торжественном митинге у здания Госсовета Симферополя приняли участие руководители всех фракций Госдумы, главы некоторых федеральных и крымских министерств и ведомств. Почетными гостями форума стали члены делегации французских политиков во главе с Тьерри Мариани.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о присоединении двух регионов к России. Подавляющее большинство жителей двух регионов выступили за вступление в состав РФ на правах двух субъектов. Региональные крымские власти решили провести такой референдум после свержения в Киеве президента Украины Виктора Януковича и его бегства в Россию. С 2014 года Киев не признает Крым и Севастополь российскими регионами, считая их Украиной.