«Крым объединил народы России»: Володин поздравил с пятилетием воссоединения

«Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна — наша Россия, — продолжил спикер. — Мы сила, вместе мы победим, вместе мы одна страна».





Он также отметил, что стоящие перед страной проблемы, например, в экономике, можно решить, если решать их вместе.





В торжественном митинге у здания Госсовета Симферополя приняли участие руководители всех фракций Госдумы, главы некоторых федеральных и крымских министерств и ведомств. Почетными гостями форума стали члены делегации французских политиков во главе с Тьерри Мариани.





В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о присоединении двух регионов к России. Подавляющее большинство жителей двух регионов выступили за вступление в состав РФ на правах двух субъектов. Региональные крымские власти решили провести такой референдум после свержения в Киеве президента Украины Виктора Януковича и его бегства в Россию. С 2014 года Киев не признает Крым и Севастополь российскими регионами, считая их Украиной.