ЦБ предсказал продолжение роста цен в марте-апреле

Годовая инфляция в РФ за март-апрель может оказаться на уровне 5,5% и только в мае пойдет на снижение, сообщает Центробанк. Выводы главного финрегулятора основываются на анализе от департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Инфляция в начале 2019 года уже серьезно превысила ожидаемый показатель в 4% — январская инфляция в годовом выражении достигла 5%, в феврале этот показатель вырос до 5,2%, отмечают в ЦБ. Ожидается, что цены продолжат расти и в марте-апреле.





«К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и снижение цен на отдельные продовольственные товары. В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже», — приводит ТАСС текст доклада ЦБ.





По прогнозам Банка России, в марте-апреле инфляция достигнет своего пика и дальше пойдет на спад. ЦБ предполагает, что к целевому показателю в 4% инфляция вернется примерно через год — в первой половине 2020 года.





По опубликованным ранее данным, резкий скачок инфляции связан с повышением ставки НДС до 20%. Также к росту цен привели ослабление курса рубля в 2018 году и удорожание нефтепродуктов.