ЦБ предсказал продолжение роста цен в марте-апреле

Годовая инфляция в РФ за март-апрель может оказаться на уровне 5,5% и только в мае пойдет на снижение, сообщает Центробанк. Выводы главного финрегулятора основываются на анализе от департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Инфляция в начале 2019 года уже серьезно превысила ожидаемый показатель в 4% — январская инфляция в годовом выражении достигла 5%, в феврале этот показатель вырос до 5,2%, отмечают в ЦБ. Ожидается, что цены продолжат расти и в марте-апреле.
«К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и снижение цен на отдельные продовольственные товары. В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже», — приводит ТАСС текст доклада ЦБ.
По прогнозам Банка России, в марте-апреле инфляция достигнет своего пика и дальше пойдет на спад. ЦБ предполагает, что к целевому показателю в 4% инфляция вернется примерно через год — в первой половине 2020 года.
По опубликованным ранее данным, резкий скачок инфляции связан с повышением ставки НДС до 20%. Также к росту цен привели ослабление курса рубля в 2018 году и удорожание нефтепродуктов.
Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что цены на продукты должны расти, чтобы обеспечивать прибыль производителям. Чиновник пояснил, что без роста цен у предпринимателей не остается средств на развитие производства. По его мнению, отсутствие инфляции в течение долгого времени может свидетельствовать о наличии сговора нескольких производителей.
Ранее Росстат сообщил, что рост цен на продукты питания в России за 2018 год составил 5,5%, в то время как в среднем товары в Европейском союзе подорожали на 1,3%. Только за декабрь 2018 года на российских прилавках поднялись в цене овощи (на 12,9%), фрукты стали дороже на 3,2%, молочные изделия, сыры и яйца — на 2,4%. Кроме того, в прошлом году значительно увеличились цены на мясо и мясопродукты — 7,8% (в ЕС — на 0,5%), на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 5,9% (в среднем по ЕС цены на эту группу продуктов не изменились), а также на хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в ЕС — на 1,7%).