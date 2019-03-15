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ЦБ предсказал продолжение роста цен в марте-апреле
Новости

ЦБ предсказал продолжение роста цен в марте-апреле

Январская отметка инфляции в годовом выражении составила 5%, февральская — 5,2%, против ожидаемой в 4%

Январская отметка инфляции в годовом выражении составила 5%, февральская — 5,2%, против ожидаемой в 4%
Фото: © GLOBAL LOOK Press / CHROMORANGE / Bilderbox

Годовая инфляция в РФ за март-апрель может оказаться на уровне 5,5% и только в мае пойдет на снижение, сообщает Центробанк. Выводы главного финрегулятора основываются на анализе от департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Инфляция в начале 2019 года уже серьезно превысила ожидаемый показатель в 4% — январская инфляция в годовом выражении достигла 5%, в феврале этот показатель вырос до 5,2%, отмечают в ЦБ. Ожидается, что цены продолжат расти и в марте-апреле.


«К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и снижение цен на отдельные продовольственные товары. В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже», — приводит ТАСС текст доклада ЦБ.


По прогнозам Банка России, в марте-апреле инфляция достигнет своего пика и дальше пойдет на спад. ЦБ предполагает, что к целевому показателю в 4% инфляция вернется примерно через год — в первой половине 2020 года.


По опубликованным ранее данным, резкий скачок инфляции связан с повышением ставки НДС до 20%. Также к росту цен привели ослабление курса рубля в 2018 году и удорожание нефтепродуктов.


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Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что цены на продукты должны расти, чтобы обеспечивать прибыль производителям. Чиновник пояснил, что без роста цен у предпринимателей не остается средств на развитие производства. По его мнению, отсутствие инфляции в течение долгого времени может свидетельствовать о наличии сговора нескольких производителей.


Ранее Росстат сообщил, что рост цен на продукты питания в России за 2018 год составил 5,5%, в то время как в среднем товары в Европейском союзе подорожали на 1,3%. Только за декабрь 2018 года на российских прилавках поднялись в цене овощи (на 12,9%), фрукты стали дороже на 3,2%, молочные изделия, сыры и яйца — на 2,4%. Кроме того, в прошлом году значительно увеличились цены на мясо и мясопродукты — 7,8% (в ЕС — на 0,5%), на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 5,9% (в среднем по ЕС цены на эту группу продуктов не изменились), а также на хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в ЕС — на 1,7%).


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