В РПЦ и Совете муфтиев России осудили теракт в Новой Зеландии

В Русской православной церкви (РПЦ) и Совете муфтиев России (СМР) осудили нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч и призвали людей к миру. По последним данным, от рук нападавших в Новой Зеландии погибли 49 человек, еще 39 человек остаются в больницах с тяжелыми ранениями.
«От имени мусульманской уммы России выражаю гневное осуждение действиям преступников, совершивших величайших грех, убивая невинных людей, — говорится в сообщении председателя СМР, муфтия Равиля Гайнутдина. — Мусульмане России скорбят по невинно убиенным и решительно осуждают данный террористический акт, расценивая его как проявление бесчеловечности сродни фашизму!... Мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха даровать терпения и мужества всем семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападений».
Пресс-секретарь СМР Гульнур Газиева в разговоре с корреспондентом Daily Storm отметила, что во всех мечетях России 15 марта во время пятничной проповеди будут озвучены осуждения произошедшего в Крайстчерче, призывы к мирному решению всех вопросов и пройдет заупокойная молитва о погибших. «Наш призыв — не решать вопросы силой. Мы об этом говорим не только в дни трагедии. Ислам в переводе означает «миролюбие». Пророк призывал всех к умеренности. И главное, что в России мусульмане придерживаются этой умеренности, — сказала Газиева. — Даже если посмотреть на лицо главного подозреваемого — очевидно, что речь идет в данном случае о психиатрии».
При этом пресс-секретарь СМР отметила высокий уровень организации охраны культовых сооружений в Москве: войти на территорию городских мечетей можно только после арок металлоискателей, а за организацию безопасности, особенно в пятницу, отвечают сотрудники правоохранительных органов. «Городские службы работают достаточно профессионально», — подчеркнула она.
В беседе с корреспондентом Daily Storm зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что теракту в Новой Зеландии не может быть оправдания и в обществе должны пропагандироваться традиционные семейные ценности, культивирующие любовь к другими людям.
«Мы скорбим, что происходят такие вещи, — сказал Кипшидзе. — Полагаем, что необходима широкая дискуссия о достоинстве человека и ценности человеческой жизни, которые в наши дни нередко отрицаются и игнорируются. Для церкви достоинство человека и ценность его жизни являются понятиями, которые живут и могут быть сохранены только в моральных координатах».
«В мире, где пропагандируется эгоизм, достижение высокого уровня благополучия и успеха любой ценой, ценность человеческой жизни и достоинство не выдерживают конкуренции с ненавистью, потребительством и так далее, — продолжил он. — Мы считаем, что проблема насилия может быть преодолена только укреплением традиционных семейных ценностей. Человек, который вырос в окружении любящих родителей, братьев и сестер, на наш взгляд, никогда не поднимет руку на невинных людей»
Теракт в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, она продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, еще около 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети). Полиция продолжает его поиски. В интернете был опубликован его многостраничный манифест, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, Таррант указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».