В РПЦ и Совете муфтиев России осудили теракт в Новой Зеландии

В Русской православной церкви (РПЦ) и Совете муфтиев России (СМР) осудили нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч и призвали людей к миру. По последним данным, от рук нападавших в Новой Зеландии погибли 49 человек, еще 39 человек остаются в больницах с тяжелыми ранениями.





«От имени мусульманской уммы России выражаю гневное осуждение действиям преступников, совершивших величайших грех, убивая невинных людей, — говорится в сообщении председателя СМР, муфтия Равиля Гайнутдина. — Мусульмане России скорбят по невинно убиенным и решительно осуждают данный террористический акт, расценивая его как проявление бесчеловечности сродни фашизму!... Мы молитвенно просим Всевышнего Аллаха даровать терпения и мужества всем семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападений».





Пресс-секретарь СМР Гульнур Газиева в разговоре с корреспондентом Daily Storm отметила, что во всех мечетях России 15 марта во время пятничной проповеди будут озвучены осуждения произошедшего в Крайстчерче, призывы к мирному решению всех вопросов и пройдет заупокойная молитва о погибших. «Наш призыв — не решать вопросы силой. Мы об этом говорим не только в дни трагедии. Ислам в переводе означает «миролюбие». Пророк призывал всех к умеренности. И главное, что в России мусульмане придерживаются этой умеренности, — сказала Газиева. — Даже если посмотреть на лицо главного подозреваемого — очевидно, что речь идет в данном случае о психиатрии».





При этом пресс-секретарь СМР отметила высокий уровень организации охраны культовых сооружений в Москве: войти на территорию городских мечетей можно только после арок металлоискателей, а за организацию безопасности, особенно в пятницу, отвечают сотрудники правоохранительных органов. «Городские службы работают достаточно профессионально», — подчеркнула она.