Следствие попросило арестовать депутата Госдумы Белоусова

6 декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность со справедливоросса Вадима Белоусова, рассказывали источники российских информагентств в парламенте. По словам собеседников изданий, за снятие неприкосновенности проголосовали 353 депутата, против — 21, воздержались — двое. ТАСС и РИА Новости писали, что Белоусова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Снятие депутатской неприкосновенности впервые за 25 лет работы Госдумы обсуждалось в закрытом режиме, сообщил ТАСС.





Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов 6 декабря 2018-го сообщил Daily Storm, что фракция партии в Госдуме проголосовала против снятия иммунитета с Белоусова. Справедливороссы посчитали предоставленную доказательную базу несерьезной.





Как установило следствие, с мая 2010-го по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Вадим Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей от холдинга «Автобан» за оказание общего покровительства, пишет ТАСС. По информации агентства, дело о получении взятки в особо крупном размере в 2017 году возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России.





С начала 90-х Вадим Белоусов руководил компанией «Макфа» и владел 9,29% акций предприятия. Владелец «Макфы» — Михаил Юревич — впоследствии возглавил Челябинскую область, поэтому Белоусов считался близким к губернатору человеком; они вместе входили в «Единую Россию», а в 2016 году одновременно покинули ряды партии. На выборах 2016-го Белоусов прошел в нижнюю палату уже по спискам «Справедливой России» и от Кировской области.