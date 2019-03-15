Белорусский МИД посоветовал послу России «проявить немного уважения»

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич пока не вник в отношения между странами и воспринимает их с позиции счетовода — как набор цифр, тогда как на деле все куда глубже, заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии. По мнению начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолия Глаза, дипломату нужно вникнуть в специфику страны, в которой он работает, а также ознакомиться с ее историей, перестать воспринимать ее как федеральный округ России и в целом «проявить немного уважения».





«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат [Михаил Бабич]. Но это его право — определять для себя планку, которая превращает его в счетовода», — ответил Глаз на вопрос о позиции Бабича в отношениях Белоруссии и России.





По мнению белорусского дипломата, его российский коллега за короткое время своей работы не понял разницу между федеральным округом России и независимым соседним государством. «Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, ознакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — заключил Глаз.