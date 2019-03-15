Белорусский МИД посоветовал послу России «проявить немного уважения»

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич пока не вник в отношения между странами и воспринимает их с позиции счетовода — как набор цифр, тогда как на деле все куда глубже, заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии. По мнению начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолия Глаза, дипломату нужно вникнуть в специфику страны, в которой он работает, а также ознакомиться с ее историей, перестать воспринимать ее как федеральный округ России и в целом «проявить немного уважения».
«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат [Михаил Бабич]. Но это его право — определять для себя планку, которая превращает его в счетовода», — ответил Глаз на вопрос о позиции Бабича в отношениях Белоруссии и России.
По мнению белорусского дипломата, его российский коллега за короткое время своей работы не понял разницу между федеральным округом России и независимым соседним государством. «Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, ознакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — заключил Глаз.
Такая реакция со стороны МИД Белоруссии вызвана недавними интервью Бабича, в которых он высказался о возможности платы Россией официальному Минску за военные объекты РФ, заявлениях белорусских властей о посягательстве на суверенитет, а также об упреках, которыми в последнее время обменивались стороны в контексте разговора об интеграции. С точки зрения Глаза, посол России использовал в интервью «менторский тон».
Михаил Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе 2018 года. До этого он с 2011 года занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.