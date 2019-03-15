Кадыров призвал объединиться в борьбе с терроризмом после трагедии в Новой Зеландии

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в новозеландском городе Крайстчерч и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кадыров также призвал страны объединиться в борьбе против международного терроризма. От терроризма не застрахована ни одна страна, у терроризма нет нации и религии, отметил он.





Кадыров отметил, что один из главных подозреваемых, Брентон Таррант (так мужчина называет себя на записанных им видео в интернете), «систематически озвучивал свои призывы к террору против мусульман» в соцсетях, но никто не предотвратил массовое убийство. «Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света... Брентон имеет англо-ирландские корни, родился в благополучной Австралии, а не на Ближнем Востоке», — написал он в своем Telegram-канале.





«От терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества, — продолжил глава Чечни. — И так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским».