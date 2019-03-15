Кадыров призвал объединиться в борьбе с терроризмом после трагедии в Новой Зеландии

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в новозеландском городе Крайстчерч и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кадыров также призвал страны объединиться в борьбе против международного терроризма. От терроризма не застрахована ни одна страна, у терроризма нет нации и религии, отметил он.
Кадыров отметил, что один из главных подозреваемых, Брентон Таррант (так мужчина называет себя на записанных им видео в интернете), «систематически озвучивал свои призывы к террору против мусульман» в соцсетях, но никто не предотвратил массовое убийство. «Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света... Брентон имеет англо-ирландские корни, родился в благополучной Австралии, а не на Ближнем Востоке», — написал он в своем Telegram-канале.
«От терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества, — продолжил глава Чечни. — И так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским».
Теракт в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован 74-страничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».