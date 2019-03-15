Минздрав поддержал предложение спрятать алкоголь от покупателей

Министерство здравоохранения РФ поддержало идею зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля о переносе алкоголя в изолированные от торговых залов помещения, закрытые от взгляда стенды или отдельные алкомаркеты. По мнению представителей ведомства, изъятие выпивки с открытых витрин снизит его употребление. Минпромторг, в свою очередь, инициативу не поддержал, поскольку размещение алкоголя в отдельных стендах или помещениях потребует лишних расходов от предпринимателей и может привести к удорожанию всех потребительских товаров, а не только спиртного.





«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», — приводит РИА Новости текст ответа Огулю замминистра здравоохранения Олега Салагая.





Чиновник сослался на данные Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы — его авторы отмечают, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют. При этом даже незначительные ограничения серьезно снижают количество потребляемого спиртного. «По данным исследований, размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции: на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков», — отмечает Салагай.